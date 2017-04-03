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  • 03.04, 11:57

    В Киеве объяснили запрет на въезд Елене Воробей

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    В Киеве объяснили запрет на въезд Елене Воробей

    В Киеве объяснили запрет на въезд Елене Воробей

    В Киеве объяснили запрет на въезд Елене Воробей
  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Российская эстрадная актриса Елена Воробей не смогла попасть на Украину из-за посещения Крыма.

    Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины.

    При этом в ведомстве отметили, что Воробей и еще одному члену творческой группы, которая направлялась на Украину для участия в спектакле, запрещен въезд на три года, передает «Интерфакс».

    Ранее сегодня Елена Воробей сообщила, что прибыла в аэропорт Киева, но не смогла попасть на территорию Украину. Артистка назвала закон, запрещающий ей въезд «дебильным», а также попросила прощения у зрителей, которые уже купили билеты на спектакль.

    Отметим, что ранее украинские власти приняли решение запретить въезд в страну певице Юлии Самойловой. В Киеве сочли, что российская участница «Евровидения» нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.

    Это решение раскритиковали в Европе. Так, Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил Украине отстранением от «Евровидения», а некоторые страны Европы заявили о возможном отказе от участия в конкурсе в Киеве.

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