В Киеве объяснили запрет на въезд Елене Воробей

Российская эстрадная актриса Елена Воробей не смогла попасть на Украину
из-за посещения Крыма.
Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины.
При этом в ведомстве отметили, что Воробей и еще одному члену творческой группы, которая направлялась на Украину для участия в спектакле, запрещен въезд на три года, передает «Интерфакс».
не смогла попасть на территорию Украину. Артистка назвала закон, запрещающий ей въезд «дебильным», а также попросила прощения у зрителей, которые уже купили билеты на спектакль.
Отметим, что ранее украинские власти приняли решение запретить въезд в страну певице Юлии Самойловой. В Киеве сочли, что российская участница «Евровидения» нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Это решение раскритиковали в Европе. Так, Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил Украине отстранением от «Евровидения», а некоторые страны Европы заявили о возможном отказе от участия в конкурсе в Киеве.
При этом в ведомстве отметили, что Воробей и еще одному члену творческой группы, которая направлялась на Украину для участия в спектакле, запрещен въезд на три года, передает «Интерфакс».
не смогла попасть на территорию Украину. Артистка назвала закон, запрещающий ей въезд «дебильным», а также попросила прощения у зрителей, которые уже купили билеты на спектакль.
Отметим, что ранее украинские власти приняли решение запретить въезд в страну певице Юлии Самойловой. В Киеве сочли, что российская участница «Евровидения» нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Это решение раскритиковали в Европе. Так, Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил Украине отстранением от «Евровидения», а некоторые страны Европы заявили о возможном отказе от участия в конкурсе в Киеве.
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