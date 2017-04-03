Актрису Елену Воробей не пустили в Киев

Украина отказала во въезде российской актрисе юмористического жанра Елене Воробей.
В своем Instagram артистка разместила видеообращение и написала о том, что запланированный к показу на Украине спектакль сорван, так как она не смогла попасть в Киев. По словам Воробей, в аэропорту украинской столицы ее 4 часа держали без воды.
Елена Воробей, актриса: «Вот, сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история — не выпустили меня. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру».
Воробей делает предположение относительно того, кто может быть виноват в сложившейся ситуации, и называет закон, запрещающий ей въезжать на Украину, «дебильным».
Елена Воробей: «Этот дебильный закон! Сейчас они информацию черпают из Интернета, скоро будут читать, что на заборе написано. Молодцы, что сказать. Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения. Ничего хорошего, понимаете? Еще раз повторюсь, что очень жаль зрителей, потому что чиновники, власть — это одно, а люди ни в чем не виноваты. Извините, пожалуйста».
В 2015 году Киев составил список из 80 российских и мировых деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». В список попали режиссеры Павел Лунгин и Карен Шахназаров, музыканты Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и Сергей Пенкин, актеры Олег Табаков и Василий Лановой, актриса Валентина Талызина, а также певцы Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. Кроме того, нежеланным гостем на Украине стали лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дёрст.
Елена Воробей, актриса: «Вот, сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история — не выпустили меня. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру».
Воробей делает предположение относительно того, кто может быть виноват в сложившейся ситуации, и называет закон, запрещающий ей въезжать на Украину, «дебильным».
Елена Воробей: «Этот дебильный закон! Сейчас они информацию черпают из Интернета, скоро будут читать, что на заборе написано. Молодцы, что сказать. Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения. Ничего хорошего, понимаете? Еще раз повторюсь, что очень жаль зрителей, потому что чиновники, власть — это одно, а люди ни в чем не виноваты. Извините, пожалуйста».
В 2015 году Киев составил список из 80 российских и мировых деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». В список попали режиссеры Павел Лунгин и Карен Шахназаров, музыканты Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и Сергей Пенкин, актеры Олег Табаков и Василий Лановой, актриса Валентина Талызина, а также певцы Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. Кроме того, нежеланным гостем на Украине стали лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дёрст.
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