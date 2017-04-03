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  • 03.04, 10:27

    В Париже вспыхнули новые протесты из-за убийства китайца

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    В Париже вспыхнули новые протесты <nobr>из-за</nobr> убийства китайца

    В Париже вспыхнули новые протесты из-за убийства китайца

    В Париже вспыхнули новые протесты <nobr>из-за</nobr> убийства китайца

    В центре французской столицы произошли массовые столкновения с полицией. Их устроили живущие в городе этнические китайцы.

    Несколько тысяч человек собрались на улицах Парижа, чтобы почтить память соотечественника, которого несколько дней назад убили французские стражи порядка. Люди вышли с требованием наказать виновных.

    Спокойно на площади Республики манифестанты вели себя недолго, через некоторое время после начала акции люди стали выкрикивать обвинительные лозунги в адрес полиции и кидать в правоохранителей яйца, петарды и бутылки с водой. Стражи порядка применили резиновые дубинки и слезоточивый газ.

    Выходец из Китая Ли Шайо был застрелен патрульными, которые прибыли по вызову в связи с домашней ссорой. Происшествие вызвало широкий резонанс и массовые уличные протесты по всей Франции.

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