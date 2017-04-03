В Париже вспыхнули новые протесты из-за убийства китайца

В центре французской столицы произошли массовые столкновения с полицией. Их устроили живущие в городе этнические китайцы.
Несколько тысяч человек собрались на улицах Парижа, чтобы почтить память соотечественника, которого несколько дней назад убили французские стражи порядка. Люди вышли с требованием наказать виновных.
Спокойно на площади Республики манифестанты вели себя недолго, через некоторое время после начала акции люди стали выкрикивать обвинительные лозунги в адрес полиции и кидать в правоохранителей яйца, петарды и бутылки с водой. Стражи порядка применили резиновые дубинки и слезоточивый газ.
Выходец из Китая Ли Шайо был застрелен патрульными, которые прибыли по вызову в связи с домашней ссорой. Происшествие вызвало широкий резонанс и массовые уличные протесты по всей Франции.
Спокойно на площади Республики манифестанты вели себя недолго, через некоторое время после начала акции люди стали выкрикивать обвинительные лозунги в адрес полиции и кидать в правоохранителей яйца, петарды и бутылки с водой. Стражи порядка применили резиновые дубинки и слезоточивый газ.
Выходец из Китая Ли Шайо был застрелен патрульными, которые прибыли по вызову в связи с домашней ссорой. Происшествие вызвало широкий резонанс и массовые уличные протесты по всей Франции.
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