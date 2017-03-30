Убийство китайца в Париже грозит крупнейшим скандалом в отношениях Франции и КНР

Восемь раненых — двое демонстрантов и шестеро полицейских — таковы последствия новой акции протеста китайской диаспоры Парижа в связи с гибелью соотечественника. Родственники гражданина КНР, которого застрелили полицейские, уже обратились к юристам и готовят судебный иск против стражей порядка. По словам адвокатов, некоторые французские газеты без всяких на то оснований описывают убитого как психически неуравновешенного человека и алкоголика, склонного к домашнему насилию, то есть заранее выгораживают полицию.
Сотни китайцев, официально проживающих во Франции, уже несколько дней протестуют перед комиссариатом полиции 19-го округа Парижа против беспредела органов правопорядка, требуя возмездия и наказания для полицейских, убивших 56-летнего китайца Шао Лю. В полицейских летят булыжники и бутылки с зажигательной смесью, власти отвечают слезоточивым газом и массовыми арестами.
Версии произошедшего разнятся. Утверждается, что вечером 26 марта полицию вызвали в один из домов на окраине Парижа, дескать, были слышны крики о помощи, и вообще налицо признаки бытового насилия. Далее, по словам полицейских, они услышали крики детей и были вынуждены взломать дверь. Им навстречу бросился 50-летний мужчина азиатского происхождения с ножницами в руках и ранил одного из полицейских. Тогда второй полицейский открыл огонь. По данным полиции, страж порядка «выстрелил только один раз с целью самообороны», однако попал в грудь нападавшего, и тот скончался.
Дочь погибшего: «Я слышала, как вдруг в нашу дверь стал кто-то стучаться все громче и громче. Я вышла из своей спальни. Стуки в дверь были очень сильными. Я была в панике. Мой отец пытался держать дверь. Но дверь резко распахнулась, и последовал выстрел. Отец упал. У него было ранение. Он никаким образом не мог даже дотронуться до полицейского. У него на это даже времени бы не хватило, он упал».
Ножницы же в руках погибшего его семья объясняет не тем, что он хотел применить силу против полицейских, а тем, что он до этого просто готовил и чистил рыбу.
Франсуа Ормильен, адвокат родственников убитого: «По информации родственников, он не был агрессивен. Возможно, полиция без предупреждения выстрелила. Принимая во внимание все обстоятельства, не было такого сценария, из-за которого полиция незамедлительно должна была бы открывать огонь».
Реакция с востока последовала незамедлительно. В Китае начали говорить чуть ли не о крупнейшем скандале в отношениях двух стран за последние десятилетия.
Хуа Чуньин, МИД Китая: «Мы призываем французскую сторону как можно скорее расследовать все происходящее и принять незамедлительные меры, чтобы обеспечить безопасность и интересы китайцев во Франции».
Несколько лет назад все было по-иному. Власти Франции всегда были заинтересованы и в китайской общине, компактно проживающей на юге Парижа, а особенно в китайских туристах, которые делали львиную долю туристического бюджета Парижа. Власти Франции настолько стремились заигрывать с китайцами, что даже пошли тогда на удивительный шаг: каждую группу китайских туристов отныне мог сопровождать китайский полицейский, чтобы никаких инцидентов не произошло.
Но теперь и о китайских полицейских позабыли, да и китайских туристов стало значительно меньше: боятся ездить во Францию после терактов. Отношения между двумя странами накаляются. Пекинское издание Global Times квалифицирует действия парижских полицейских не иначе как расистские. Издание утверждает, что власти Франции провоцируют ненависть, а французские СМИ сознательно замалчивают трагедию.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Версии произошедшего разнятся. Утверждается, что вечером 26 марта полицию вызвали в один из домов на окраине Парижа, дескать, были слышны крики о помощи, и вообще налицо признаки бытового насилия. Далее, по словам полицейских, они услышали крики детей и были вынуждены взломать дверь. Им навстречу бросился 50-летний мужчина азиатского происхождения с ножницами в руках и ранил одного из полицейских. Тогда второй полицейский открыл огонь. По данным полиции, страж порядка «выстрелил только один раз с целью самообороны», однако попал в грудь нападавшего, и тот скончался.
Дочь погибшего: «Я слышала, как вдруг в нашу дверь стал кто-то стучаться все громче и громче. Я вышла из своей спальни. Стуки в дверь были очень сильными. Я была в панике. Мой отец пытался держать дверь. Но дверь резко распахнулась, и последовал выстрел. Отец упал. У него было ранение. Он никаким образом не мог даже дотронуться до полицейского. У него на это даже времени бы не хватило, он упал».
Ножницы же в руках погибшего его семья объясняет не тем, что он хотел применить силу против полицейских, а тем, что он до этого просто готовил и чистил рыбу.
Франсуа Ормильен, адвокат родственников убитого: «По информации родственников, он не был агрессивен. Возможно, полиция без предупреждения выстрелила. Принимая во внимание все обстоятельства, не было такого сценария, из-за которого полиция незамедлительно должна была бы открывать огонь».
Реакция с востока последовала незамедлительно. В Китае начали говорить чуть ли не о крупнейшем скандале в отношениях двух стран за последние десятилетия.
Хуа Чуньин, МИД Китая: «Мы призываем французскую сторону как можно скорее расследовать все происходящее и принять незамедлительные меры, чтобы обеспечить безопасность и интересы китайцев во Франции».
Несколько лет назад все было по-иному. Власти Франции всегда были заинтересованы и в китайской общине, компактно проживающей на юге Парижа, а особенно в китайских туристах, которые делали львиную долю туристического бюджета Парижа. Власти Франции настолько стремились заигрывать с китайцами, что даже пошли тогда на удивительный шаг: каждую группу китайских туристов отныне мог сопровождать китайский полицейский, чтобы никаких инцидентов не произошло.
Но теперь и о китайских полицейских позабыли, да и китайских туристов стало значительно меньше: боятся ездить во Францию после терактов. Отношения между двумя странами накаляются. Пекинское издание Global Times квалифицирует действия парижских полицейских не иначе как расистские. Издание утверждает, что власти Франции провоцируют ненависть, а французские СМИ сознательно замалчивают трагедию.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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