Парижанин атаковал полицейского ножницами и получил пулю в грудь

В Париже полицейский застрелил мужчину после того, как тот бросился с ножницами на его коллегу.
Стражи порядка прибыли по вызову о бытовом насилии. Полицейские услышали в квартире крики детей и выломали двери. Навстречу им бросился 50-летний мужчина азиатского происхождения с ножницами в руках и ударил одного из полицейских.
В ответ другой полицейский открыл огонь. Нападавший получил ранение в грудь и скончался.
По данным РИА Новости, погибший страдал алкоголизмом и психическими срывами. Известно было также о его склонности к семейному насилию. Ведется расследование.
В ответ другой полицейский открыл огонь. Нападавший получил ранение в грудь и скончался.
По данным РИА Новости, погибший страдал алкоголизмом и психическими срывами. Известно было также о его склонности к семейному насилию. Ведется расследование.
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