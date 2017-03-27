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  • 27.03, 04:02

    Парижанин атаковал полицейского ножницами и получил пулю в грудь

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    Парижанин атаковал полицейского ножницами и получил пулю в грудь

    Парижанин атаковал полицейского ножницами и получил пулю в грудь

    В Париже полицейский застрелил мужчину после того, как тот бросился с ножницами на его коллегу.

    Стражи порядка прибыли по вызову о бытовом насилии. Полицейские услышали в квартире крики детей и выломали двери. Навстречу им бросился 50-летний мужчина азиатского происхождения с ножницами в руках и ударил одного из полицейских.

    В ответ другой полицейский открыл огонь. Нападавший получил ранение в грудь и скончался.

    По данным РИА Новости, погибший страдал алкоголизмом и психическими срывами. Известно было также о его склонности к семейному насилию. Ведется расследование.

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