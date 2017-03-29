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  • 29.03, 07:36
    В Париже начались погромы из-за убитого полицией китайца с ножницами. Париж, Франция, беспорядки, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Париже начались погромы из-за убитого полицией китайца с ножницами

    1 комментарий
    В Париже начались погромы <nobr>из-за</nobr> убитого полицией китайца с ножницами

    В Париже начались погромы из-за убитого полицией китайца с ножницами

    В Париже начались погромы <nobr>из-за</nobr> убитого полицией китайца с ножницами

      В XIX округ Парижа стянуты патрули и отряды французского спецназа. Там набирают обороты протесты китайской диаспоры. С наступлением темноты несколько сотен человек собрались возле стихийного мемориала в память о погибшем в воскресенье выходце из Китая.

      Уроженца КНР застрелили полицейские, когда он с ножницами напал на одного из них. Это официальная версия случившегося. По мнению родственников, погибший был занят готовкой и чистил рыбу, когда правоохранители, приехавшие после сообщения о бытовом насилии, начали взламывать дверь.

      Протесты начались в понедельник и к среде только усилились. Накануне днем у полицейского участка молодые люди устроили импровизированный митинг. Ночью в полицию полетели бутылки и камни. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Безопасность на улицах сейчас обеспечивают усиленные наряды полиции и бойцы подразделений специального назначения.

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