После гибели китайца от рук полицейских Париж охватили беспорядки

Массовые протесты вспыхнули в Париже после убийства полицией
56-летнего китайца Ли Шайо.
На мирную поначалу акцию собрались десятки человек, в основном из азиатской коммуны. Они пришли к полицейскому участку. Вскоре митинг перерос в беспорядки. Полиция начала разгонять протестующих, в ответ в сторону правоохранителей полетели камни и бутылки. Манифестанты попытались сжечь патрульную машину, трое стражей порядка пострадали. Во время акции задержаны 35 человек.
Инцидент, ставший поводом для протеста, произошел в ночь на понедельник. Полиция приехала в азиатский район города после сообщений о бытовой ссоре и застрелила мужчину, который выскочил на них с ножницами. Семья убитого гражданина Китая уверяет, что он не собирался нападать на стражей порядка. После случившегося Поднебесная заявила Франции протест.
Инцидент, ставший поводом для протеста, произошел в ночь на понедельник. Полиция приехала в азиатский район города после сообщений о бытовой ссоре и застрелила мужчину, который выскочил на них с ножницами. Семья убитого гражданина Китая уверяет, что он не собирался нападать на стражей порядка. После случившегося Поднебесная заявила Франции протест.
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