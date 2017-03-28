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  • 28.03, 14:56
    После гибели китайца от рук полицейских Париж охватили беспорядки. Париж, Франция, беспорядки, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    После гибели китайца от рук полицейских Париж охватили беспорядки

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    После гибели китайца от рук полицейских Париж охватили беспорядки

    После гибели китайца от рук полицейских Париж охватили беспорядки

    После гибели китайца от рук полицейских Париж охватили беспорядки
    • Фото Associated Press © 2017

      • Массовые протесты вспыхнули в Париже после убийства полицией 56-летнего китайца Ли Шайо.

      На мирную поначалу акцию собрались десятки человек, в основном из азиатской коммуны. Они пришли к полицейскому участку. Вскоре митинг перерос в беспорядки. Полиция начала разгонять протестующих, в ответ в сторону правоохранителей полетели камни и бутылки. Манифестанты попытались сжечь патрульную машину, трое стражей порядка пострадали. Во время акции задержаны 35 человек.

      Инцидент, ставший поводом для протеста, произошел в ночь на понедельник. Полиция приехала в азиатский район города после сообщений о бытовой ссоре и застрелила мужчину, который выскочил на них с ножницами. Семья убитого гражданина Китая уверяет, что он не собирался нападать на стражей порядка. После случившегося Поднебесная заявила Франции протест.

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