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  • 31.03, 18:45
    Россельхознадзор: доля фальсификата среди российских продуктов превысила 20%. еда, контрафакт, продукты, Россельхознадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россельхознадзор: доля фальсификата среди российских продуктов превысила 20%

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    Россельхознадзор: доля фальсификата среди российских продуктов превысила 20%

    Россельхознадзор: доля фальсификата среди российских продуктов превысила 20%

      Ситуация с фальсификатом среди российских продуктов ухудшается. Такую оценку дал замглавы Россельхознадзора Николай Власов.

      Ведомство доложило, что провело проверку и по ее результатам у каждого пятого товара содержимое не соответствовало тому, что написано на этикетке.

      Николай Власов: «Для проведения лабораторных исследований отбирались пробы от 24,158 тысячи партий продукции животного происхождения, из которых 5,063 тысячи партий (20,96%) не соответствовали качественному составу, заявленному производителями».

      По молочным продуктам доля нарушений — 22%, по рыбе — 13%, мясу — 28,5%.

      В январе этого года официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявлял: в России фальсифицируется четверть всей пищевой продукции. После этого, правда, глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что его помощник погорячился.

      А недавно Россельхознадзор предложил уничтожать фальсификат прямо на границе наряду с санкционными товарами.

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