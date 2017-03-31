Россельхознадзор: доля фальсификата среди российских продуктов превысила 20%

Ситуация с фальсификатом среди российских продуктов ухудшается. Такую оценку дал замглавы Россельхознадзора Николай Власов.
Ведомство доложило, что провело проверку и по ее результатам у каждого пятого товара содержимое не соответствовало тому, что написано на этикетке.
Николай Власов: «Для проведения лабораторных исследований отбирались пробы от 24,158 тысячи партий продукции животного происхождения, из которых 5,063 тысячи партий (20,96%) не соответствовали качественному составу, заявленному производителями».
По молочным продуктам доля нарушений — 22%, по рыбе — 13%, мясу — 28,5%.
В январе этого года официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявлял: в России фальсифицируется четверть всей пищевой продукции. После этого, правда, глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что его помощник погорячился.
А недавно Россельхознадзор предложил уничтожать фальсификат прямо на границе наряду с санкционными товарами.
Продуктовый обман: почему в магазинах становится все больше опасной еды
Николай Власов: «Для проведения лабораторных исследований отбирались пробы от 24,158 тысячи партий продукции животного происхождения, из которых 5,063 тысячи партий (20,96%) не соответствовали качественному составу, заявленному производителями».
По молочным продуктам доля нарушений — 22%, по рыбе — 13%, мясу — 28,5%.
В январе этого года официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявлял: в России фальсифицируется четверть всей пищевой продукции. После этого, правда, глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что его помощник погорячился.
А недавно Россельхознадзор предложил уничтожать фальсификат прямо на границе наряду с санкционными товарами.
Продуктовый обман: почему в магазинах становится все больше опасной еды
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