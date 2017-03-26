Продуктовый обман: почему в магазинах становится все больше опасной еды

Продуктовые магнаты явно начали воевать между собой. Сначала владелец сети здоровой еды призвал покупать только у них. Потом было заявление лоббистов пальмового масла: оно не опасно по сравнению с той химией, которую вам продают. То есть они признались, что на прилавках царит торжество химии и там можно встретить все, кроме еды.

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В Роспотребнадзоре объяснили, что ГОСТов уже нет, есть требования по безопасности. То есть по тяжелым металлам и опасным бактериям. Все остальное — на усмотрение производителя.



Роспотребнадзор уверяет, что дешевые колбасы содержат ноль процентов мышечной массы животного. То есть мяса в них нет вообще. И если тех, кто продает опасное, можно по закону сейчас остановить только жалобой покупателя, то остановить производителей токсичной еды сложнее.



Куриное яйцо — один из самых популярных продуктов, которые уже научились подделывать. И очень качественно. Скорлупа — из мела или гипсового порошка, белок — из крахмала, а желток — из желатина. Производство искусственных яиц обходится в десятки раз дешевле, а отличить их от настоящих по внешнему виду почти невозможно.



Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: «Такие случаи есть, и они есть во всем мире. И с развитием химической промышленности такие случаи нередки. Мы смотрели международный опыт — в Штатах до 30% апельсинового сока фальсифицировано. Говорят, они его делают из сока овощного. В Европе это касается, в первую очередь, оливкового масла, там это продукт риска. Фальсифицировано до 30% оливкового масла».



Судя по прошлогодним отчетам Россельхознадзора, на отечественных прилавках почти 25% продуктов — фальсификат.



Андрей Куспиц, владелец компании по производству мясных деликатесов: «С точки зрения бизнеса, производители находятся под постоянным давлением системы распределения супермаркетов. Причем во всем мире. Когда супермаркет говорит: сделайте мне еще дешевле. И производитель в итоге приходит к тому, что современная колбасология позволяет сделать сосиску или колбасу без мяса вообще».



Чаще всего подделывают самые популярные, народные товары. В лидерах — молоко, сливочное масло, сыр и практически все виды мясных полуфабрикатов. Даже высокая цена — отнюдь не гарантия качества. А дополнительный соблазн для мошенников.



Аммиак делает фарш розовым, более мясным на вид. Трифосфаты увеличивают вес колбасы. А целлюлозу добавляют в некоторые сорта сыра, чтобы сохранить его форму. О том, как все это влияет на здоровье, не пишет ни один производитель. Большой продуктовый обман продолжается.



Подробности — в видеоматериале.