Россельхознадзор предложил расширить список уничтожаемой на границе продукции

Россельхознадзор предлагает расширить список продукции, которую нужно уничтожать на границе. Сейчас под бульдозер попадает только санкционка, а теперь там может оказаться, например, фальсификат. Сейчас его отправляют обратно, и в надзорном ведомстве боятся, что тот может вернуться.
Уничтожать всю санкционку, которая пытается въехать в Россию, власти решили в августе 2015 года. Такое право получили Таможенная служба, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. В итоге за год с землей сровняли 7,5 тыс. тонн продукции.
Теперь, по информации газеты «Известия», Россельхознадзор считает, что под бульдозер должна пойти и контрафактная сельхозпродукция — та, что следует с поддельными документами или вообще без них. Сейчас товары, которые поймали на этом, могут вернуться владельцу.
В Союзе потребителей изданию рассказали, что идею не поддерживают, так как большая часть таких продуктов не опасна для человека, и их можно, например, отправить на благотворительность.
Теперь, по информации газеты «Известия», Россельхознадзор считает, что под бульдозер должна пойти и контрафактная сельхозпродукция — та, что следует с поддельными документами или вообще без них. Сейчас товары, которые поймали на этом, могут вернуться владельцу.
В Союзе потребителей изданию рассказали, что идею не поддерживают, так как большая часть таких продуктов не опасна для человека, и их можно, например, отправить на благотворительность.
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