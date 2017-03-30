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  • 30.03, 12:24
    Россельхознадзор предложил расширить список уничтожаемой на границе продукции. граница, контрафакт, продукты, Россельхознадзор, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россельхознадзор предложил расширить список уничтожаемой на границе продукции

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    Россельхознадзор предложил расширить список уничтожаемой на границе продукции

    Россельхознадзор предложил расширить список уничтожаемой на границе продукции

      Россельхознадзор предлагает расширить список продукции, которую нужно уничтожать на границе. Сейчас под бульдозер попадает только санкционка, а теперь там может оказаться, например, фальсификат. Сейчас его отправляют обратно, и в надзорном ведомстве боятся, что тот может вернуться.

      Уничтожать всю санкционку, которая пытается въехать в Россию, власти решили в августе 2015 года. Такое право получили Таможенная служба, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. В итоге за год с землей сровняли 7,5 тыс. тонн продукции.

      Теперь, по информации газеты «Известия», Россельхознадзор считает, что под бульдозер должна пойти и контрафактная сельхозпродукция — та, что следует с поддельными документами или вообще без них. Сейчас товары, которые поймали на этом, могут вернуться владельцу.

      В Союзе потребителей изданию рассказали, что идею не поддерживают, так как большая часть таких продуктов не опасна для человека, и их можно, например, отправить на благотворительность.

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