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  • 29.03, 21:16

    СМИ: СКР возбудил дело об убийстве экс-депутата Вороненкова в Киеве

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    СМИ: СКР возбудил дело об убийстве экс-депутата Вороненкова в Киеве

    СМИ: СКР возбудил дело об убийстве <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова в Киеве

    В России возбуждено уголовное дело по факту убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

    Как сообщил информированный источник, дело передали следователю СКР, у которого в настоящий момент находятся материалы по делу в отношении Вороненкова о мошенничестве. Официального подтверждения этой информации пока нет.

    Между тем адвокат экс-депутата Андрей Гривцов сообщил, что пока ничего не знает о возбуждении дела по факту убийства подзащитного, передает РИА Новости.

    Напомним, Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Также ранения получил охранник, который успел подстрелить и нападавшего. Злоумышленник скончался в больнице через несколько часов после стрельбы.

    На Украине было возбуждено дело по статье «Умышленное убийство». Нападавшим, по данным силовиков, оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который служил в украинской Нацгвардии.

    В конце 2016 года Вороненков вместе женой, певицей и депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал на Украину и получил гражданство. В России Вороненкова объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.

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