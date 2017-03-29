СМИ: СКР возбудил дело об убийстве экс-депутата Вороненкова в Киеве

В России возбуждено уголовное дело по факту убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Как сообщил информированный источник, дело передали следователю СКР, у которого в настоящий момент находятся материалы по делу в отношении Вороненкова о мошенничестве. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Между тем адвокат экс-депутата Андрей Гривцов сообщил, что пока ничего не знает о возбуждении дела по факту убийства подзащитного, передает РИА Новости.
был застрелен 23 марта в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Также ранения получил охранник, который успел подстрелить и нападавшего. Злоумышленник скончался в больнице через несколько часов после стрельбы.
На Украине было возбуждено дело по статье «Умышленное убийство». Нападавшим, по данным силовиков, оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который служил в украинской Нацгвардии.
переехал на Украину и получил гражданство. В России Вороненкова объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.
Между тем адвокат экс-депутата Андрей Гривцов сообщил, что пока ничего не знает о возбуждении дела по факту убийства подзащитного, передает РИА Новости.
был застрелен 23 марта в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Также ранения получил охранник, который успел подстрелить и нападавшего. Злоумышленник скончался в больнице через несколько часов после стрельбы.
На Украине было возбуждено дело по статье «Умышленное убийство». Нападавшим, по данным силовиков, оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который служил в украинской Нацгвардии.
переехал на Украину и получил гражданство. В России Вороненкова объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.
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