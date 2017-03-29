Росгвардия: военные действовали мужественно и самоотверженно при атаке боевиков в Чечне

В Росгвардии рассказали о результатах служебной проверки обстоятельств нападения боевиков на воинскую часть в чеченской станице Наурская.
В пресс-службе Северокавказского округа войск Национальной гвардии отметили, что «военнослужащие действовали в данной ситуации мужественно и самоотверженно, в соответствии с должностными обязанностями и воинскими уставами».
Также подчеркивается, что самоотверженные действия военных позволили не допустить многочисленных жертв среди жителей военного городка.
Таким образом, отметили в Росгвардии, информация некоторых СМИ о якобы неготовности военных к отражению атаки не соответствует действительности, передает «Интерфакс».
целью террористов был захват оружия, хранящегося на территории части, для совершения резонансных терактов. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».
При отражении атаки бойцы Росгвардии понесли потери. Погибли шестеро военнослужащих, еще трое получили ранения и были госпитализированы. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
Также подчеркивается, что самоотверженные действия военных позволили не допустить многочисленных жертв среди жителей военного городка.
Таким образом, отметили в Росгвардии, информация некоторых СМИ о якобы неготовности военных к отражению атаки не соответствует действительности, передает «Интерфакс».
целью террористов был захват оружия, хранящегося на территории части, для совершения резонансных терактов. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство».
При отражении атаки бойцы Росгвардии понесли потери. Погибли шестеро военнослужащих, еще трое получили ранения и были госпитализированы. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
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