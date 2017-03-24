Кадыров: атаковавшие военную часть боевики планировали захватить оружие

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на военный городок, которое произошло минувшей ночью. По его словам, личности боевиков, атаковавших часть Росгвардии, уже установлены.
Террористы показали своё истинное лицо. Поздно ночью они предприняли попытку с целью захвата оружия проникнуть на территорию одной из войсковых частей Федеральной службы войск национальной гвардии, расположенной в Наурском районе Чечни. Мужественные и решительные действия военнослужащих сорвали планы бандитов. В ходе перестрелки есть боевиков уничтожены. Их личности установлены. Двое являются уроженцами Ростовской области, один с Волгоградской области, трое уроженцы Чечни. Мы с большим сожалением говорим, что не удалось избежать жертв среди личного состава части. Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми. Военнослужащие заслонили собой мирное население. Со дня создания ФСВНГ борьба с бандитизмом значительно активизирована. При активном участии подразделений национальной гвардии ликвидированы особо опасные преступники, совершившие этой зимой посягательства на жизнь сотрудников полиции, раскрыты и нейтрализованы бандитские группы. Это не осталось незамеченным экстремистами, которые гонят на смерть молодых людей. Я выражаю глубокие соболезнования Директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской Федерации, генералу армии Виктору Золотову, родным и близким погибших. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение оказать помощь семьям погибших военнослужащих. Я ещё раз ответственно заявляю, что подразделения силовых ведомств в состоянии уничтожить любого врага, решившего посягнуть на мир и стабильность в регионе. #Кадыров #Россия #Чечня #Росгвардия
Рамзан Кадыров: «Поздно ночью они предприняли попытку с целью захвата оружия проникнуть на территорию одной из войсковых частей Федеральной службы войск национальной гвардии, расположенной в Наурском районе Чечни».
Кадыров пояснил, что оружие требовалась боевикам для дальнейших нападений. Но военнослужащим, ликвидировавшим боевиков, удалось разрушить планы террористов.
Рамзан Кадыров: «Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми. Военнослужащие заслонили собой мирное население. Их мужественные и решительные действия сорвали планы бандитов».
Глава Чечни заверил, что силовые структуры готовы полностью обеспечить безопасность на территории региона.
Рамзан Кадыров: «Я еще раз ответственно заявляю, что подразделения силовых ведомств в состоянии уничтожить любого врага, решившего посягнуть на мир и стабильность в регионе».
Он выразил соболезнования родным и близким погибших бойцов Росгвардии и заверил, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь.
Рамзан Кадыров: «Я выражаю глубокие соболезнования директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской Федерации, генералу армии Виктору Золотову, родным и близким погибших. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение оказать помощь семьям погибших военнослужащих».
Нападение произошло минувшей ночью. В результате перестрелки все боевики были ликвидированы. На их телах обнаружили муляжи взрывных устройств.
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