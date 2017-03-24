По факту нападения на часть Росгвардии в Чечне возбудили дело

Главное следственное управление СК РФ по
Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по факту вооруженного нападения на военнослужащих в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении СК отмечается, что дело возбуждено по следующим статьям: «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом», «Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой», «Хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни».
Боестолкновение произошло сегодня утром в Наурском районе: бойцы Росгвардии отразили атаку боевиков. По данным СК, в ходе перестрелки шестеро военнослужащих погибли, трое получили ранения различной степени тяжести. Ответным огнем шестеро нападавших были ликвидированы.
В Национальном антитеррористическом комитете со своей стороны заявили, что у бандитов были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих из них — муляжи поясов смертников.
Имена шестерых погибших военнослужащих пока не назвали. Еще один сотрудник Росгвардии получил ранение в голову, его состояние тяжелое, двое других получили огнестрельные ранения в ноги. Сейчас все трое (дальномерщик артиллерийского полка, командир инженерно-саперной батареи и замкомандира батареи) находятся в госпитале, за их жизни борются врачи.
В военном городке работают взрывотехники ФСБ, идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Одна из первостепенных задач — опознать членов банды и выяснить, с кем они были связаны.
На территории Наурского района введен план «Перехват». В Чеченскую Республику утром отправилась оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии. И сегодня же на церемонии вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам Росгвардии главком Виктор Золотов заявил, что погибшие военные ценой своей жизни предотвратили многочисленные жертвы среди мирного населения.
Боестолкновение произошло сегодня утром в Наурском районе: бойцы Росгвардии отразили атаку боевиков. По данным СК, в ходе перестрелки шестеро военнослужащих погибли, трое получили ранения различной степени тяжести. Ответным огнем шестеро нападавших были ликвидированы.
В Национальном антитеррористическом комитете со своей стороны заявили, что у бандитов были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих из них — муляжи поясов смертников.
Имена шестерых погибших военнослужащих пока не назвали. Еще один сотрудник Росгвардии получил ранение в голову, его состояние тяжелое, двое других получили огнестрельные ранения в ноги. Сейчас все трое (дальномерщик артиллерийского полка, командир инженерно-саперной батареи и замкомандира батареи) находятся в госпитале, за их жизни борются врачи.
В военном городке работают взрывотехники ФСБ, идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Одна из первостепенных задач — опознать членов банды и выяснить, с кем они были связаны.
На территории Наурского района введен план «Перехват». В Чеченскую Республику утром отправилась оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии. И сегодня же на церемонии вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам Росгвардии главком Виктор Золотов заявил, что погибшие военные ценой своей жизни предотвратили многочисленные жертвы среди мирного населения.
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