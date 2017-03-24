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  • 24.03, 13:51

    По факту нападения на часть Росгвардии в Чечне возбудили дело

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    По факту нападения на часть Росгвардии в Чечне возбудили дело

    По факту нападения на часть Росгвардии в Чечне возбудили дело

    Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по факту вооруженного нападения на военнослужащих в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    В сообщении СК отмечается, что дело возбуждено по следующим статьям: «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом», «Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой», «Хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни».

    Боестолкновение произошло сегодня утром в Наурском районе: бойцы Росгвардии отразили атаку боевиков. По данным СК, в ходе перестрелки шестеро военнослужащих погибли, трое получили ранения различной степени тяжести. Ответным огнем шестеро нападавших были ликвидированы.

    В Национальном антитеррористическом комитете со своей стороны заявили, что у бандитов были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих из них — муляжи поясов смертников.

    Нападение на воинскую часть в районе станицы Наурской произошло около трех ночи. Бандиты дождались момента, когда на район опустился сильный туман, видимость была практически нулевая. Однако группу вооруженных до зубов людей оперативно обнаружил войсковой наряд. Военнослужащие вступили в схватку. Их задачей было не только не допустить преступников на территорию городка, но и не позволить бандитам уйти.

    Имена шестерых погибших военнослужащих пока не назвали. Еще один сотрудник Росгвардии получил ранение в голову, его состояние тяжелое, двое других получили огнестрельные ранения в ноги. Сейчас все трое (дальномерщик артиллерийского полка, командир инженерно-саперной батареи и замкомандира батареи) находятся в госпитале, за их жизни борются врачи.

    В военном городке работают взрывотехники ФСБ, идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Одна из первостепенных задач — опознать членов банды и выяснить, с кем они были связаны.

    На территории Наурского района введен план «Перехват». В Чеченскую Республику утром отправилась оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии. И сегодня же на церемонии вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам Росгвардии главком Виктор Золотов заявил, что погибшие военные ценой своей жизни предотвратили многочисленные жертвы среди мирного населения.

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