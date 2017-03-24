Золотов: погибшие в Чечне бойцы Росгвардии предотвратили жертвы среди мирного населения

Бойцы Росгвардии, погибшие при атаке боевиков на войсковую часть в Наурском районе Чечни, ценой своей жизни предотвратили жертвы среди мирного населения, заявил главнокомандующий Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.
Выступая на церемонии вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам Росгвардии, Золотов назвал нападение террористов-смертников в Чечне подлым. В ходе открытия мероприятия руководящий состав Росгвардии почтил память погибших бойцов.
Виктор Золотов: «Подлое нападение террористов-смертников на 140-й артиллерийский полк 46-й отдельной бригады унесло жизни шестерых наших боевых товарищей, которые с честью выполнили свой воинский долг и предотвратили многочисленные жертвы среди мирного населения».
погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое были ранены. Все шестеро нападавших уничтожены. У боевиков было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников.
Виктор Золотов: «Подлое нападение террористов-смертников на 140-й артиллерийский полк 46-й отдельной бригады унесло жизни шестерых наших боевых товарищей, которые с честью выполнили свой воинский долг и предотвратили многочисленные жертвы среди мирного населения».
погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое были ранены. Все шестеро нападавших уничтожены. У боевиков было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников.
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