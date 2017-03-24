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  • 24.03, 13:52

    Золотов: погибшие в Чечне бойцы Росгвардии предотвратили жертвы среди мирного населения

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    Золотов: погибшие в Чечне бойцы Росгвардии предотвратили жертвы среди мирного населения

    Золотов: погибшие в Чечне бойцы Росгвардии предотвратили жертвы среди мирного населения

    Бойцы Росгвардии, погибшие при атаке боевиков на войсковую часть в Наурском районе Чечни, ценой своей жизни предотвратили жертвы среди мирного населения, заявил главнокомандующий Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

    Выступая на церемонии вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам Росгвардии, Золотов назвал нападение террористов-смертников в Чечне подлым. В ходе открытия мероприятия руководящий состав Росгвардии почтил память погибших бойцов.

    Виктор Золотов: «Подлое нападение террористов-смертников на 140-й артиллерийский полк 46-й отдельной бригады унесло жизни шестерых наших боевых товарищей, которые с честью выполнили свой воинский долг и предотвратили многочисленные жертвы среди мирного населения».

    Группа боевиков предприняла попытку проникновения на территорию войсковой части в станице Наурской в ночь на 24 марта под прикрытием густого тумана. Боевиков обнаружил войсковой наряд. Завязался бой, в результате которого погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое были ранены. Все шестеро нападавших уничтожены. У боевиков было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников.

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