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  • 24.03, 10:49

    Шестеро военных Росгвардии погибли в Чечне при нападении боевиков

    11 комментариев

    Шестеро военных Росгвардии погибли в Чечне при нападении боевиков

    Шестеро военных Росгвардии погибли в Чечне при нападении боевиков

    Шестеро военнослужащих погибли, еще несколько были ранены в результате нападения группы боевиков на один из военных городков Национальной гвардии в Чечне.

    Попытку проникновения на территорию войсковой части в станице Наурской группа вооруженных бандитов предприняла в 2:30 24 марта, сообщили в Росгвардии. В ведомстве отметили, что боевики воспользовались сильным туманом, однако были обнаружены войсковым нарядом. Завязался бой, в результате которого шестеро нападавших были ликвидированы.

    Росгвардия: «Уничтожены шестеро нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые. В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло».

    В настоящее время район боестолкновения блокирован.

    В Национальном антитеррористическом комитете в свою очередь сообщили, что активная фаза операции по уничтожению бандитов завершена. Все нападавшие ликвидированы. У боевиков обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников. На месте происшествия работают взрывотехники ФСБ России, проводится опознание членов банды.

    Ранее сообщалось, что прорваться на территорию воинской части пытались восемь боевиков.

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