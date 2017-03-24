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  • 24.03, 09:18

    Боевики пытались прорваться на базу Росгвардии в Чечне: шестеро ликвидированы

    1 комментарий

    Боевики пытались прорваться на базу Росгвардии в Чечне: шестеро ликвидированы

    Боевики пытались прорваться на базу Росгвардии в Чечне: шестеро ликвидированы

    Группа из восьми боевиков пыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне.

    По информации источника ТАСС в правоохранительных органах Чечни, попытка штурма была предпринята около 2:00. В районе КПП части завязался бой, продолжавшийся около часа. Шестеро боевиков были ликвидированы, двоим удалось скрыться.

    Потери в рядах Росгвардии уточняются. На территории войсковой части введен режим боевой готовности «полная». На территории Наурского района введен план «Перехват».

    На странице неофициального сообщества Росгвардии в соцсети «ВКонтакте» опубликованы фотографии с места нападения.

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