ИГИЛ взяло ответственность за атаку на военную часть в Чечне

Шестеро террористов, которые напали на военный городок в Наурском районе республики, были ликвидированы.
Запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство» взяла ответственность за эту атаку, передает AFP со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group.
При отражении атаки террористов погибли шестеро военнослужащих Росгвардии, еще трое получили ранения, они доставлены в медучреждения. Нападение произошло минувшей ночью.
При отражении атаки террористов погибли шестеро военнослужащих Росгвардии, еще трое получили ранения, они доставлены в медучреждения. Нападение произошло минувшей ночью.
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