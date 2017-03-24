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  • 24.03, 18:24

    ИГИЛ взяло ответственность за атаку на военную часть в Чечне

    1 комментарий

    ИГИЛ взяло ответственность за атаку на военную часть в Чечне

    ИГИЛ взяло ответственность за атаку на военную часть в Чечне

    Шестеро террористов, которые напали на военный городок в Наурском районе республики, были ликвидированы.

    Запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство» взяла ответственность за эту атаку, передает AFP со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group.

    При отражении атаки террористов погибли шестеро военнослужащих Росгвардии, еще трое получили ранения, они доставлены в медучреждения. Нападение произошло минувшей ночью.

    Личности боевиков уже установлены. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, они планировали захватить оружие, которое хранилось на территории военной части, чтобы совершить резонансные теракты. Но бойцам Росгвардии удалось нарушить их планы. С семьями раненых и погибших военных работают психологи.

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