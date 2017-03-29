СМИ: Тереза Мэй подписала письмо о запуске процедуры Brexit

Премьер-министр Великобритании подписала письмо, уведомляющее Евросоюз о начале запуска процедуры Brexit.
Фотография момента подписания письма опубликована в британских газетах. Как передает Reuters, этим письмом британская премьер уведомит сегодня Брюссель о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава Евросоюза.
Постоянный представитель Великобритании при ЕС Тим Барроу сегодня передаст в Брюсселе письмо главе Евросовета Дональду Туску. Это уведомление должно быть сделано в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС. Ее применение начинает двухлетний процесс переговоров об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Предполагается, что сегодня Мэй также должна сообщить парламенту, что Брюссель официально уведомлен о запуске процедуры Brexit.
Напомним, в минувшие выходные в столице Великобритании прошла масштабная акция против выхода страны из Европейского союза. В ней, по разным оценкам, приняли участие от 25 000 до 100 000 человек.
Постоянный представитель Великобритании при ЕС Тим Барроу сегодня передаст в Брюсселе письмо главе Евросовета Дональду Туску. Это уведомление должно быть сделано в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС. Ее применение начинает двухлетний процесс переговоров об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Предполагается, что сегодня Мэй также должна сообщить парламенту, что Брюссель официально уведомлен о запуске процедуры Brexit.
Напомним, в минувшие выходные в столице Великобритании прошла масштабная акция против выхода страны из Европейского союза. В ней, по разным оценкам, приняли участие от 25 000 до 100 000 человек.
Thousands demonstrate in London against leaving the EU https://t.co/ymjl1h2uI8 by #AdonisGeorgiadi via @c0nvey pic.twitter.com/67YG2wWv1y— Κατερίνα Αλεξοπούλου (@kaityAlex) 25 марта 2017 г.
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