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  • 29.03, 01:32

    СМИ: Тереза Мэй подписала письмо о запуске процедуры Brexit

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    • Фото Reuters © 2017, POOL New
    СМИ: Тереза Мэй подписала письмо о запуске процедуры Brexit

    СМИ: Тереза Мэй подписала письмо о запуске процедуры Brexit

    СМИ: Тереза Мэй подписала письмо о запуске процедуры Brexit
  • Фото Reuters © 2017, POOL New

    • Премьер-министр Великобритании подписала письмо, уведомляющее Евросоюз о начале запуска процедуры Brexit.

    Фотография момента подписания письма опубликована в британских газетах. Как передает Reuters, этим письмом британская премьер уведомит сегодня Брюссель о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава Евросоюза.

    Постоянный представитель Великобритании при ЕС Тим Барроу сегодня передаст в Брюсселе письмо главе Евросовета Дональду Туску. Это уведомление должно быть сделано в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС. Ее применение начинает двухлетний процесс переговоров об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Предполагается, что сегодня Мэй также должна сообщить парламенту, что Брюссель официально уведомлен о запуске процедуры Brexit.

    Напомним, в минувшие выходные в столице Великобритании прошла масштабная акция против выхода страны из Европейского союза. В ней, по разным оценкам, приняли участие от 25 000 до 100 000 человек.


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