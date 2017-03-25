Десятки тысяч противников Brexit вышли на улицы Лондона

В столице Великобритании прошла масштабная акция против выхода страны из Европейского союза. В ней, по разным оценкам, приняли участие от 25 000 до 100 000 человек.
В центральном Лондоне в целях повышения безопасности были усилены полицейские патрули. Это было связано с терактом, произошедшим на днях возле парламента.
Участники марша несли флаги Великобритании и Евросоюза, а также плакаты с призывами отказаться от Brexit и провести повторный референдум о членстве в ЕС.
Как ожидается, премьер-министр Британии Тереза Мэй в предстоящую среду, 29 марта, объявит о начале процесса по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.
Circa 100k people at the anti Brexit march in London today. pic.twitter.com/NnFeZKtsAj— Helen (@Helenbored) 25 марта 2017 г.
Участники марша несли флаги Великобритании и Евросоюза, а также плакаты с призывами отказаться от Brexit и провести повторный референдум о членстве в ЕС.
Thousands demonstrate in London against leaving the EU https://t.co/ymjl1h2uI8 by #AdonisGeorgiadi via @c0nvey pic.twitter.com/67YG2wWv1y— Κατερίνα Αλεξοπούλου (@kaityAlex) 25 марта 2017 г.
Как ожидается, премьер-министр Британии Тереза Мэй в предстоящую среду, 29 марта, объявит о начале процесса по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.
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