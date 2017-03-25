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  • 25.03, 23:13

    Десятки тысяч противников Brexit вышли на улицы Лондона

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    Десятки тысяч противников Brexit вышли на улицы Лондона

    Десятки тысяч противников Brexit вышли на улицы Лондона

    Десятки тысяч противников Brexit вышли на улицы Лондона
  • Фото Associated Press © 2017, Kirsty Wigglesworth

    • В столице Великобритании прошла масштабная акция против выхода страны из Европейского союза. В ней, по разным оценкам, приняли участие от 25 000 до 100 000 человек.

    В центральном Лондоне в целях повышения безопасности были усилены полицейские патрули. Это было связано с терактом, произошедшим на днях возле парламента.



    Участники марша несли флаги Великобритании и Евросоюза, а также плакаты с призывами отказаться от Brexit и провести повторный референдум о членстве в ЕС.



    Как ожидается, премьер-министр Британии Тереза Мэй в предстоящую среду, 29 марта, объявит о начале процесса по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

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