Парламент Шотландии проголосовал за новый референдум о независимости

Депутаты парламента Шотландии поддержали инициативу правительства о проведении нового референдума о независимости.
|
1056
За проведение референдума проголосовали 69 депутатов. Против высказались 59 парламентариев.
Как отмечает ТАСС, правительственный запрос поддержало парламентское большинство, состоящее из Шотландской национальной партии (ШНП) и партии «зеленых».
Отметим, что голосование по вопросу о новом референдуме должно было состояться 22 марта, однако заседание решили перенести из-за теракта в центре Лондона.
Напомним, референдум о независимости Шотландии прошел в сентябре 2014 года. Тогда против выхода из состава Великобритании выступили более 55% проголосовавших.
предложила провести повторный референдум. Дело в том, что Шотландия, в отличие от всей Великобритании, высказалась против Brexit. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что референдум пройдет в период между осенью 2018 года и весной 2019, то есть перед выходом Великобритании из ЕС.
Как отмечает ТАСС, правительственный запрос поддержало парламентское большинство, состоящее из Шотландской национальной партии (ШНП) и партии «зеленых».
Отметим, что голосование по вопросу о новом референдуме должно было состояться 22 марта, однако заседание решили перенести из-за теракта в центре Лондона.
Напомним, референдум о независимости Шотландии прошел в сентябре 2014 года. Тогда против выхода из состава Великобритании выступили более 55% проголосовавших.
предложила провести повторный референдум. Дело в том, что Шотландия, в отличие от всей Великобритании, высказалась против Brexit. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что референдум пройдет в период между осенью 2018 года и весной 2019, то есть перед выходом Великобритании из ЕС.
Комментарии