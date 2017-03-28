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  • 28.03, 20:59
    Парламент Шотландии проголосовал за новый референдум о независимости. Шотландия, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Парламент Шотландии проголосовал за новый референдум о независимости

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    Парламент Шотландии проголосовал за новый референдум о независимости

    Парламент Шотландии проголосовал за новый референдум о независимости

      Депутаты парламента Шотландии поддержали инициативу правительства о проведении нового референдума о независимости.

      За проведение референдума проголосовали 69 депутатов. Против высказались 59 парламентариев.

      Как отмечает ТАСС, правительственный запрос поддержало парламентское большинство, состоящее из Шотландской национальной партии (ШНП) и партии «зеленых».

      Отметим, что голосование по вопросу о новом референдуме должно было состояться 22 марта, однако заседание решили перенести из-за теракта в центре Лондона.

      Напомним, референдум о независимости Шотландии прошел в сентябре 2014 года. Тогда против выхода из состава Великобритании выступили более 55% проголосовавших.

      Однако в этом году Шотландская национальная партия предложила провести повторный референдум. Дело в том, что Шотландия, в отличие от всей Великобритании, высказалась против Brexit. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что референдум пройдет в период между осенью 2018 года и весной 2019, то есть перед выходом Великобритании из ЕС.

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