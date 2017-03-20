Великобритания начнет процесс выхода из ЕС 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта.
Первым шагом должно стать уведомление Евросоюза о старте Brexit. Как сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление постоянного представителя Великобритании в ЕС Тимоти Барроу, именно 29 марта Лондон отправит в Брюссель подробное письмо о запуске статьи 50 Лиссабонского договора.
По данным агентства Bloomberg, Барроу уже проинформировал об этих планах председателя Европейского совета Дональда Туска. А тот в свою очередь сообщил, что представит проект стратегии по Brexit в течение 48 часов после уведомления со стороны Лондона.
Дональд Туск: «В течение 48 часов после запуска 50-й статьи я представлю проект стратегии остальным 27 странам-членам».
Законопроект о выходе Великобритании из ЕС поддержали обе палаты британского парламента, а 16 марта его официально одобрила королева Елизавета II. После этого Тереза Мэй получила право начать переговоры о выходе из Евросоюза.
Процесс развода Британии и ЕС, как ожидается, займет два года.
Theresa May to trigger article 50 on 29 March https://t.co/aOkhYAAQSL— The Guardian (@guardian) March 20, 2017
По данным агентства Bloomberg, Барроу уже проинформировал об этих планах председателя Европейского совета Дональда Туска. А тот в свою очередь сообщил, что представит проект стратегии по Brexit в течение 48 часов после уведомления со стороны Лондона.
Дональд Туск: «В течение 48 часов после запуска 50-й статьи я представлю проект стратегии остальным 27 странам-членам».
Законопроект о выходе Великобритании из ЕС поддержали обе палаты британского парламента, а 16 марта его официально одобрила королева Елизавета II. После этого Тереза Мэй получила право начать переговоры о выходе из Евросоюза.
Процесс развода Британии и ЕС, как ожидается, займет два года.
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