Сенат США ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО

Верхняя палата американского парламента большинством голосов одобрила вступление Черногории в Североатлантический альянс.
Сенат США ратифицировал договор о вступлении Черногории в НАТО. За вступление этой страны в НАТО высказались 97 сенаторов, двое были против, один воздержался.
В мае 2016 года Черногория получила в НАТО статус страны-наблюдателя. Чтобы стать 29-м членом альянса, необходима ратификация протокола всеми государствами НАТО и Черногорией. Пока что документ ратифицировали 24 страны из 28, входящих НАТО.
Сенат США долгое время не ставил этот вопрос на голосование. Ратифицировать документ сенаторов неделю назад призвал госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Против ратификации документа активно выступали двое сенаторов-республиканцев — Рэнд Пол и Майкл Ли. При этом Пол заблокировал проведение голосования по этому вопросу по упрощенной процедуре, чем вызвал гнев главы комитета по делам вооруженных сил верхней палаты американского парламента Джона Маккейна, который после этого обвинил своего коллегу в «работе на Кремль».
В России полагают, что расширение НАТО ведет к росту напряженности в Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже комментировал предстоящее вступление Черногории в североатлантический альянс.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Абсолютно непонятно, как безопасность НАТО выиграет от вступления Черногории, абсолютно непонятно, как выиграет безопасность Черногории, потому что никаких угроз ее существованию не было».
В мае 2016 года Черногория получила в НАТО статус страны-наблюдателя. Чтобы стать 29-м членом альянса, необходима ратификация протокола всеми государствами НАТО и Черногорией. Пока что документ ратифицировали 24 страны из 28, входящих НАТО.
Сенат США долгое время не ставил этот вопрос на голосование. Ратифицировать документ сенаторов неделю назад призвал госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Против ратификации документа активно выступали двое сенаторов-республиканцев — Рэнд Пол и Майкл Ли. При этом Пол заблокировал проведение голосования по этому вопросу по упрощенной процедуре, чем вызвал гнев главы комитета по делам вооруженных сил верхней палаты американского парламента Джона Маккейна, который после этого обвинил своего коллегу в «работе на Кремль».
В России полагают, что расширение НАТО ведет к росту напряженности в Европе. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже комментировал предстоящее вступление Черногории в североатлантический альянс.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Абсолютно непонятно, как безопасность НАТО выиграет от вступления Черногории, абсолютно непонятно, как выиграет безопасность Черногории, потому что никаких угроз ее существованию не было».
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