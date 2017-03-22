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  • 22.03, 07:15

    Тиллерсон: вступление Черногории в НАТО отвечает интересам США

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    Тиллерсон: вступление Черногории в НАТО отвечает интересам США

    Тиллерсон: вступление Черногории в НАТО отвечает интересам США

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал верхнюю палату американского парламента ратифицировать протокол о вступлении Черногории в НАТО.

    Как пишет Reuters, госсекретарь США Тиллерсон направил письмо в Конгресс США лидерам республиканцев и демократов в верхней палате американского парламента с призывом ратифицировать протокол о вступлении

    Из текста письма Рекса Тиллерсона: «Участие Черногории в саммите НАТО в мае в качестве полноценного члена, а не наблюдателя, послужит мощным свидетельством трансатлантического единства. Ратификация членства Черногории в НАТО полностью соответствует интересам США».

    В мае 2016 года Черногория получила статус наблюдателя. Чтобы страна стала 29-м членом альянса, необходима ратификация протокола всеми государствами альянса и Черногорией. В настоящее время документ ратифицировали 24 страны из 28, входящих НАТО, но США пока это не сделали.

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