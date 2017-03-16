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  • 16.03, 08:43

Маккейн нашел в американском сенате «агентов Кремля»

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Маккейн нашел в американском сенате «агентов Кремля»

Маккейн нашел в американском сенате «агентов Кремля»

Одиозный сенатор Маккейн обругал коллегу, обвинив его в том, что тот «работает на Кремль».

Известный своей антироссийской риторикой сенатор-республиканец Джон Маккейн нашел нового врага в Конгресе США. Во время прений в сенате по вопросу вступления Черногории в НАТО он обвинил сенатора Рэнда Пола в том, что тот якобы «работает на Кремль».

Маккейн предложил коллегам утвердить заявку Черногории в упрощенном порядке «в связи с отсутствием возражений». Сенатор Рэнд Пол заявил, что возражения есть. И покинул зал заседаний. Маккейн впал в неистовство.

Джон Маккейн, сенатор: «Я вижу, что сенатор из Кентукки, блокирующий договор, который поддерживает подавляющее большинство его коллег, выходит на трибуну, объявляет о своем возражении и просто удаляется. Единственный вывод, который из этого можно сделать: сенатор из Кентукки работает теперь на Владимира Путина».

Рэнд Пол, как и его отец, известный в прошлом конгрессмен из Техаса Рон Пол, придерживается доктрины либертарианства — политического течения, призывающего как можно меньше вмешиваться в чужие дела, пишет ТАСС.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял Маккейна на своей странице в Twitter, назвав его идеи фикс формой истерии.




Напомним, в среду президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в случае, если ЛНР и ДНР начнут поставки продукции в РФ, Украина потребует введения новых антироссийских санкций. При том, что в тот же самый день Совет нацбезопасности и обороны Украины на экстренном заседании принял предложение Порошенко о приостановке транспортного сообщения с ДНР и ЛНР.

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