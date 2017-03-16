Порошенко распорядился подсчитать убытки от блокады Донбасса

Порошенко заявил, что если ЛНР и ДНР начнут поставки своей продукцию в РФ, Украина потребует введения новых антироссийских санкций.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я поручил правительству, министру финансов подсчитать убытки от блокады Донбасса. Мы должны назвать цену, которую Украина заплатит за эти безответственные решения по блокированию Донбасса».
При этом Порошенко заявил украинским СМИ, что именно из-за блокады Донбасса радикалами Украина утратила связь с предприятиям, которые перешли под контроль ополчения и поручил подсчитать экономические потери страны.
Кроме того, он заявил, что Киев будет требовать введения новых санкций.
Пётр Порошенко: «Если продукция из украденных предприятий начнет поставляться в РФ, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий РФ».
Напомним, в среду Совет нацбезопасности и обороны Украины на экстренном заседании принял предложение Порошенко о приостановке транспортного сообщения с ДНР и ЛНР. Порошенко заявил, что блокада необходима для того, чтобы вернуть донбасские предприятия, ранее находившиеся под украинской юрисдикцией.
В этот же день Нацбанк Украины предложил запретить «дочкам» российских банков проводить любые финансовые операций в пользу материнских банков, включая предоставление межбанковских кредитов и покупку ценных бумаг, запрет на выплаты дивидендов и процентов, распределение прибыли и капитала.
решение СНБО Украины о транспортной блокаде республик раскритиковали, назвав его «противоречащим здравому смыслу и человеческой совести».
Ранее власти самопровозглашенных республик Донбасса ввели на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Как заявили власти ДНР и ЛНР, на такие меры им пришлось пойти из-за транспортной блокады Донбасса, устроенной украинскими радикалами.
При этом Порошенко заявил украинским СМИ, что именно из-за блокады Донбасса радикалами Украина утратила связь с предприятиям, которые перешли под контроль ополчения и поручил подсчитать экономические потери страны.
Кроме того, он заявил, что Киев будет требовать введения новых санкций.
Пётр Порошенко: «Если продукция из украденных предприятий начнет поставляться в РФ, мы будем требовать введения санкций в отношении этих предприятий РФ».
Напомним, в среду Совет нацбезопасности и обороны Украины на экстренном заседании принял предложение Порошенко о приостановке транспортного сообщения с ДНР и ЛНР. Порошенко заявил, что блокада необходима для того, чтобы вернуть донбасские предприятия, ранее находившиеся под украинской юрисдикцией.
В этот же день Нацбанк Украины предложил запретить «дочкам» российских банков проводить любые финансовые операций в пользу материнских банков, включая предоставление межбанковских кредитов и покупку ценных бумаг, запрет на выплаты дивидендов и процентов, распределение прибыли и капитала.
решение СНБО Украины о транспортной блокаде республик раскритиковали, назвав его «противоречащим здравому смыслу и человеческой совести».
Ранее власти самопровозглашенных республик Донбасса ввели на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Как заявили власти ДНР и ЛНР, на такие меры им пришлось пойти из-за транспортной блокады Донбасса, устроенной украинскими радикалами.
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