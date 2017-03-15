В ДНР транспортную блокаду Донбасса сравнили с геноцидом

Киев официально приостановил все транспортное сообщение с Донбассом. О решении Совета национальной безопасности Украины сегодня сообщил его глава Александр Турчинов.
Сегодня днем были перекрыты все железные и автомобильные дороги. Впрочем, де-факто железнодорожное сообщение с Донбассом было прервано еще в конце января, когда боевики из добровольческих батальонов установили блокпосты на магистралях, по котором из самопровозглашенных республик везли уголь.
Накануне Пётр Порошенко говорил о том, что негативный эффект от блокады очевиден, однако вслед за этим сам же распорядился ее узаконить. По словам украинского президента, Киев идет на этот шаг, чтобы вернуть донбасские предприятия, до недавнего времени находившиеся под украинской юрисдикцией. Абсурд ситуации в том, что руководство ДНР и ЛНР приняло решение ввести на них внешнее управление как раз в ответ на неофициальную блокаду, которую устроили националисты.
В ДНР уже назвали последние шаги Киева «легализацией действий радикалов на высшем уровне». По словам полпреда республики Дениса Пушилина, «это не сумбурные действия маргиналов, а политика государства, граничащая с геноцидом четырех миллионов человек, проживающих в республиках». Глава республики Александр Захарченко заявил: сегодняшние действия Киева не изменят позицию ДНР в отношении украинских предприятий.
Транспортную блокаду Донецка и Луганска осудили и в Европе. Как заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, «это решение не способствует деэскалации конфликта».
Накануне Пётр Порошенко говорил о том, что негативный эффект от блокады очевиден, однако вслед за этим сам же распорядился ее узаконить. По словам украинского президента, Киев идет на этот шаг, чтобы вернуть донбасские предприятия, до недавнего времени находившиеся под украинской юрисдикцией. Абсурд ситуации в том, что руководство ДНР и ЛНР приняло решение ввести на них внешнее управление как раз в ответ на неофициальную блокаду, которую устроили националисты.
В ДНР уже назвали последние шаги Киева «легализацией действий радикалов на высшем уровне». По словам полпреда республики Дениса Пушилина, «это не сумбурные действия маргиналов, а политика государства, граничащая с геноцидом четырех миллионов человек, проживающих в республиках». Глава республики Александр Захарченко заявил: сегодняшние действия Киева не изменят позицию ДНР в отношении украинских предприятий.
Транспортную блокаду Донецка и Луганска осудили и в Европе. Как заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, «это решение не способствует деэскалации конфликта».
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