Глава ДНР объявил об отправке первой партии угля в Россию

Провозглашенная Донецкая народная республика начала осуществлять поставки угля в Россию. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.
Александр Захарченко: «Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее? Она уходила в Россию. Да, это нелегкий процесс. Он займет до трех месяцев. Сегодня первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия».
Захарченко отметил, что определенные трудности с документами и сбытом присутствуют, но они решаются, передает РИА Новости.
ввели на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом, по заявлению властей ДНР и ЛНР, возникла в связи с экономической блокадой Донбасса, которую устроили украинские радикалы.
Захарченко отметил, что определенные трудности с документами и сбытом присутствуют, но они решаются, передает РИА Новости.
ввели на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом, по заявлению властей ДНР и ЛНР, возникла в связи с экономической блокадой Донбасса, которую устроили украинские радикалы.
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