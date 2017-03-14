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  • 14.03, 23:21

Глава ДНР объявил об отправке первой партии угля в Россию

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Глава ДНР объявил об отправке первой партии угля в Россию

Глава ДНР объявил об отправке первой партии угля в Россию

Провозглашенная Донецкая народная республика начала осуществлять поставки угля в Россию. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Александр Захарченко: «Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее? Она уходила в Россию. Да, это нелегкий процесс. Он займет до трех месяцев. Сегодня первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия».

Захарченко отметил, что определенные трудности с документами и сбытом присутствуют, но они решаются, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти самопровозглашенных республик Донбасса ввели на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом, по заявлению властей ДНР и ЛНР, возникла в связи с экономической блокадой Донбасса, которую устроили украинские радикалы.

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