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  • 15.03, 22:06

Нацбанк Украины предложил ввести санкции против российских банков

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Нацбанк Украины предложил ввести санкции против российских банков

Нацбанк Украины предложил ввести санкции против российских банков

Национальный банк Украины предложил запретить «дочкам» российских банков вывод капитала.

В украинском Нацбанке заявили, что эта мера помешает «дочкам» проводить любые финансовые операций в пользу материнских банков, в том числе предоставление межбанковских кредитов и покупку ценных бумаг. Также предполагается запрет на выплаты дивидендов и процентов, распределение прибыли и капитала.

Ввести санкции предлагается для «сохранения финансовой стабильности и полного выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами». Речь идет о пяти банках — «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ Банк», «Сбербанк» и «ВиЭс Банк». При этом в Нацбанке Украины подчеркнули, что на другие банки, в которых есть российский капитал, например «Альфа-банк», санкции распространять не будут.

Напомним, украинские националисты с 13 марта блокируют работу центрального офиса «Сбербанка» в Киеве. Радикалы, которые требуют запрета на работу на Украине вообще всех российских банков, замуровали вход в офис бетонными блоками. Действия националистов привели к тому, что «Сбербанк» на Украине ограничил выдачу наличных денег физическим лицам.

А сегодня стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Нацбанку и СБУ проработать санкции в отношении российских банков.

Обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг подразделений российских банков на Украине уже выразили в Москве. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что происходящее «абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат на Украине». А спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты обратятся к парламентам Европы в связи с «беспрецедентным давлением» на банки РФ на Украине.

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