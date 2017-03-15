Киев задумался о введении санкций против российских банков

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил проработать санкции в отношении российских банков. Национальный банк и Служба безопасности страны должны подготовить предложения в течение суток.
Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, меры коснутся кредитных организаций банков, в которых есть государственная доля РФ, передает ТАСС.
Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины: «Национальному банку Украины и Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, относительно введения против них санкций».
Работу центрального офиса «Сбербанка» в Киеве украинские националисты блокируют с 13 марта. Они замуровали вход в здание бетонными блоками, у въезда во двор наложили мешки с песком, поставили у стен отделения палатки и разожгли костры. Полиция в ситуацию не вмешивается.
Действия радикалов привели к тому, что на Украине «Сбербанк» с 15 марта ограничил выдачу наличных денег физическим лицам. Националисты добиваются отзыва лицензий у украинской «дочки» «Сбербанка» и законодательного запрета на работу на Украине вообще всех российских банков.
Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины: «Национальному банку Украины и Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, относительно введения против них санкций».
Работу центрального офиса «Сбербанка» в Киеве украинские националисты блокируют с 13 марта. Они замуровали вход в здание бетонными блоками, у въезда во двор наложили мешки с песком, поставили у стен отделения палатки и разожгли костры. Полиция в ситуацию не вмешивается.
Действия радикалов привели к тому, что на Украине «Сбербанк» с 15 марта ограничил выдачу наличных денег физическим лицам. Националисты добиваются отзыва лицензий у украинской «дочки» «Сбербанка» и законодательного запрета на работу на Украине вообще всех российских банков.
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