#ТЫСУПЕР!
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 16:02

Киев задумался о введении санкций против российских банков

5 комментариев

Киев задумался о введении санкций против российских банков

Киев задумался о введении санкций против российских банков

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил проработать санкции в отношении российских банков. Национальный банк и Служба безопасности страны должны подготовить предложения в течение суток.

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, меры коснутся кредитных организаций банков, в которых есть государственная доля РФ, передает ТАСС.

Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины: «Национальному банку Украины и Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, относительно введения против них санкций».

Работу центрального офиса «Сбербанка» в Киеве украинские националисты блокируют с 13 марта. Они замуровали вход в здание бетонными блоками, у въезда во двор наложили мешки с песком, поставили у стен отделения палатки и разожгли костры. Полиция в ситуацию не вмешивается.

Действия радикалов привели к тому, что на Украине «Сбербанк» с 15 марта ограничил выдачу наличных денег физическим лицам. Националисты добиваются отзыва лицензий у украинской «дочки» «Сбербанка» и законодательного запрета на работу на Украине вообще всех российских банков.

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru