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  • 14.03, 12:44

МИД РФ отреагировал на войну с российским банками на Украине

1 комментарий
  • Фото РИА Новости
МИД РФ отреагировал на войну с российским банками на Украине

МИД РФ отреагировал на войну с российским банками на Украине

МИД РФ отреагировал на войну с российским банками на Украине
  • Фото РИА Новости

    • Украинские радикалы, блокирующие работу банков с российским капиталом на Украине, в первую очередь вредят собственной стране. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном во вторник.

    МИД РФ: «Найден очередной „страшный враг“, от которого, мол, происходят все беды на Украине, — это банки с российским капиталом, давно и успешно работающие в стране на благо ее же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков».

    В дипведомстве отметили, что хулиганствующие «активисты» блокируют работу кредитных учреждений при попустительстве правоохранительных органов. Более того, некоторые члены правительства прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям, отметили в МИД.

    В сообщении отмечается, что банки являются украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с местным законодательством. Они успешно функционируют и имеют значительный вес в национальной банковской системе.

    МИД РФ: «Не будет ли создание проблем для этих банков „выстрелом себе в ногу“ нынешней украинской власти? И способна ли или готова ли она справиться с этим очередным вопиющим правовым беспределом?»

    Накануне радикалы заложили вход в здание украинского филиала «Сбербанка России» в центре Киева бетонными блоками. В настоящее время они продолжают препятствовать работе учреждения и угрожают распространить акцию на всю страну. На прошлой неделе запретить деятельность российских банков на Украине призывал глава МВД страны Арсен Аваков.

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