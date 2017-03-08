Маккейн нашел «очевидную» связь WikiLeaks с Россией, но доказательств не привел

Председатель сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил Джон Маккейн полагает, что организация WikiLeaks связана с Москвой.
Джон Маккейн, сенатор: «Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией».
Никаких доказательств тому он не привел. По словам Маккейна, больше всего его беспокоит тот факт, что русские хакеры «продемонстрировали способность добраться до наших самых важных секретов, до важнейших засекреченных материалов», передает ТАСС.
Накануне WikiLeaks начала публикацию похищенных у ЦРУ документов, свидетельствующих о разработке вредоносных программ, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильников. Также использовались технологии, позволяющие считывать с устройств аудиотрафик и электронные сообщения в популярных мессенджерах, в том числе WhatsApp и Telegram. Также ЦРУ и британская контрразведка MI5 наловчились использовать «умные» телевизоры Samsung в качестве устройства для прослушки.
Никаких доказательств тому он не привел. По словам Маккейна, больше всего его беспокоит тот факт, что русские хакеры «продемонстрировали способность добраться до наших самых важных секретов, до важнейших засекреченных материалов», передает ТАСС.
Накануне WikiLeaks начала публикацию похищенных у ЦРУ документов, свидетельствующих о разработке вредоносных программ, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильников. Также использовались технологии, позволяющие считывать с устройств аудиотрафик и электронные сообщения в популярных мессенджерах, в том числе WhatsApp и Telegram. Также ЦРУ и британская контрразведка MI5 наловчились использовать «умные» телевизоры Samsung в качестве устройства для прослушки.
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