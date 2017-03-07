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  • 07.03, 19:59

WikiLeaks опубликовал похищенные у ЦРУ секретные документы о киберслежке

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WikiLeaks опубликовал похищенные у ЦРУ секретные документы о киберслежке

WikiLeaks опубликовал похищенные у ЦРУ секретные документы о киберслежке

Сайт WikiLeaks начал публиковать утечки из Центрального разведывательного управления США. Этот проект WikiLeaks обозначен как Vault 7. Сегодня была опубликована первая часть конфиденциальных сведений, похищенных у ЦРУ.

В первую часть опубликованных секретных данных вошли 8,7 тысячи документов. Проект Vault 7, по-видимому, станет крупнейшей за всю историю утечкой конфиденциальных данных ЦРУ.

На сайте WikiLeaks появилась первая часть документов, которая названа Year Zero (Год ноль — ред.). Это почти девять тысяч документов и файлов, хранившихся во внутренней сети центра по киберразведке, который базируется в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

Опубликованные WikiLeaks данные показывают масштаб хакерской программы ЦРУ по взлому различных устройств таких компаний, как Apple iPhone, Google Android и Microsoft Windows, а также телевизоров Samsung, которые с помощью вирусов могут превращаться в подслушивающие устройства. В публикациях есть подробные данные об арсенале вредоносных программ ЦРУ, которые используются для глобальной киберслежки.

Притом, как отмечается на сайте WikiLeaks, ЦРУ потерял контроль над своими вредоносными программами, поскольку они являются незащищенными от других хакеров. Таким образом, арсенал киберслежки, который использует ЦРУ, может распространяться в глобальном масштабе.

Как ожидается, WIkiLeaks в скором времени продолжил публикацию секретных данных ЦРУ в рамках своего проекта Vault 7.

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