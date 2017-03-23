Лавров усомнился в выгоде Черногории от вступления в НАТО

Черногория поддалась на ультиматум НАТО и принесла в жертву своим евроатлантическим устремлениям отношения с Россией.

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Черногория

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал предстоящее вступление балканского государства в североатлантический альянс.



Сергей Лавров, глава МИД: «Я оставляю это на совести нынешнего черногорского руководства, на совести НАТО. Абсолютно непонятно, как безопасность НАТО выиграет от вступления Черногории, абсолютно непонятно, как выиграет безопасность Черногории, потому что никаких угроз ее существованию не было».



Любопытно, что в целесообразности приема Черногории сомневаются даже на Западе. Как пишет AP, страну едва ли можно считать по настоящему грозной силой. Армия насчитывает всего 2 тысячи солдат, располагает двумя военными кораблями, которые вряд ли когда-то покинут порт приписки, а также имеет четыре боевых самолета, да и те, впрочем, выставлены на продажу.



К тому же, уровень жизни в Черногории стремительно ухудшается. В последние месяцы ее захлестнула волна насилия: регулярно фиксируются нападения на туристов, а наркокартели развязали настоящую уличную войну. Воспользовавшись моментом, активизировались и сторонники ИГИЛ: они вербуют рекрутов для переброски в Ирак и Сирию.