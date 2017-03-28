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  • 29.03, 00:01

    Дочерние отделения «Сбербанка» на Украине будут работать под новым названием

    1 комментарий

    Дочерние отделения «Сбербанка» на Украине будут работать под новым названием

    Дочерние отделения «Сбербанка» на Украине будут работать под новым названием

    Покупатель бизнеса «Сбербанка» на Украине сменит бренд. Отделения будут работать под названием Norvik Banka.

    Продаваемый «Сбербанком» бизнес на Украине, вероятнее всего, будет работать под брендом латвийского Norvik Banka, который является покупателем части активов, пишет ТАСС.

    Григорий Гусельников, основной акционер латвийского Norvik Banka: «Банк приобретается на 45% латвийским Norvik Banka. Латвия — страна Евросоюза, Norvik Banka регулируется Европейским центральным банком. По всей видимости, новый банк будет носить этот бренд и это имя, регулироваться и управляться, собственно говоря, из Евросоюза. Поэтому, я думаю, что не будет никаких оснований считать его российским. Остальные 55% куплены Саидом Гуцериевым».

    По словам Гусельникова, оформление сделки о продаже может занять несколько месяцев.

    Григорий Гусельников: «Будем надеяться, что мы уложимся в два месяца, но это может быть и три, и четыре».

    Бизнесмен добавил, что после оформления документов о смене собственника он рассчитывает на снятие западных санкций с приобретаемых активов.

    Напомним, дочерние отделения российских банков сворачивают бизнес на Украине. О продаже бизнеса объявил «Сбербанк», переговоры с покупателями ведут ВТБ и «Внешэкономбанк». Власти Украины ввели санкции против дочерних отделений российских финансовых организаций, запретив им проводить любые финансовые операции в пользу материнских банков.

    Украинские радикалы, препятствующие работе «дочек» российских банков временно разблокировали офисы финансового учреждения, чтобы вкладчики могли забрать свои деньги. националисты также угрожают работе магазинов, кофеен и торговых центров. Эксперты не исключают, что , что давление на российский бизнес — всего лишь предпродажная подготовка, чтобы уронить стоимость активов и скупить их подешевле.



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