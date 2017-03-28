На Украине началось масштабное наступление на весь российский бизнес

Украинскую «дочку» российского «Сбербанка» покупает
белорусско-латвийский консорциум. 100% акций этого подразделения получат латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания. Окончательно сделка должна быть закрыта в течение 3 месяцев.
Националисты, или якобы националисты, которые несколько недель блокировали работу «Сбербанка» на Украине, сегодня начали разбирать бетонные блоки у центрального отделения в Киеве. Как они объясняют, «это делается для того, чтобы украинцы смогли забрать свои сбережения».
Из заявления «Национального корпуса»: «Нас удивляет поведение тех, кто на третий год войны с РФ держит в банках оккупанта свои сбережения. Поэтому мы на короткое время разблокируем отделения российских банков, понимая, что вкладчиками в них стали обычные граждане».
Так или иначе, но националисты своего добились: накануне было объявлено о продаже украинской дочерней организации «Сбербанка» консорциуму инвесторов, в который вошел латвийский Norvik Banka и белорусская компания, принадлежащая гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву. Он — сын главы «Русснефти» Михаила Гуцериева, однако подчеркивается, что это его личные инвестиции.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, финансовой сферой дело не ограничивается, на Украине идет масштабное наступление на весь российский бизнес на Украине. Националисты пикетируют и пытаются блокировать работу всех предприятий, которые так или иначе ассоциируются с Россией, начиная от обувных магазинов Carlo Pazolini и заканчивая сетью «Спортмастер».
Под удар активистов также попали магазины Gloria Jeans, кофейни «Кофе хауз» и даже торговый центр «Район» в Киеве, который просто находится в залоге у петербургского банка. По сути, идет выдавливание российского бизнеса из страны, невзирая на последствия для самой Украины. Только в прошлом году российские инвестиции там достигли полутора миллиардов долларов, это более трети всех иностранных инвестиций. Очевиден и ущерб для налоговых поступлений на фоне бюджетного дефицита на Украине.
Остается вопрос, кто направляет эти акции националистов и каковы их истинные мотивы — политические или связанные исключительно с бизнесом, возможностью купить подешевле то, что вынуждены продавать второпях.
Ситуацию вокруг российского бизнеса на Украине прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все говорит о том, что Украина потеряла какую-либо инвестиционную надежность. «Мы, безусловно, за этим следим, и мы весьма обеспокоены», — добавил Песков. По его словам, зеркального ответа Киеву не будет.
Из заявления «Национального корпуса»: «Нас удивляет поведение тех, кто на третий год войны с РФ держит в банках оккупанта свои сбережения. Поэтому мы на короткое время разблокируем отделения российских банков, понимая, что вкладчиками в них стали обычные граждане».
Так или иначе, но националисты своего добились: накануне было объявлено о продаже украинской дочерней организации «Сбербанка» консорциуму инвесторов, в который вошел латвийский Norvik Banka и белорусская компания, принадлежащая гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву. Он — сын главы «Русснефти» Михаила Гуцериева, однако подчеркивается, что это его личные инвестиции.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, финансовой сферой дело не ограничивается, на Украине идет масштабное наступление на весь российский бизнес на Украине. Националисты пикетируют и пытаются блокировать работу всех предприятий, которые так или иначе ассоциируются с Россией, начиная от обувных магазинов Carlo Pazolini и заканчивая сетью «Спортмастер».
Под удар активистов также попали магазины Gloria Jeans, кофейни «Кофе хауз» и даже торговый центр «Район» в Киеве, который просто находится в залоге у петербургского банка. По сути, идет выдавливание российского бизнеса из страны, невзирая на последствия для самой Украины. Только в прошлом году российские инвестиции там достигли полутора миллиардов долларов, это более трети всех иностранных инвестиций. Очевиден и ущерб для налоговых поступлений на фоне бюджетного дефицита на Украине.
Остается вопрос, кто направляет эти акции националистов и каковы их истинные мотивы — политические или связанные исключительно с бизнесом, возможностью купить подешевле то, что вынуждены продавать второпях.
Ситуацию вокруг российского бизнеса на Украине прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все говорит о том, что Украина потеряла какую-либо инвестиционную надежность. «Мы, безусловно, за этим следим, и мы весьма обеспокоены», — добавил Песков. По его словам, зеркального ответа Киеву не будет.
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