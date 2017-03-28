«Сбербанк» продает дочернее отделение на Украине латвийско-белорусскому консорциуму

«Сбербанк» объявил о подписании договора о продаже 100% акций дочернего отделения на Украине консорциуму с участием латвийского банка и белорусской частной компании.
Из сообщения «Сбербанка»: «Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО „Сбербанк“ (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк. В консорциум войдут Norvik Banka (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину… Украинская „дочка“ обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами».
Заявление размещено на сайте «Сбербанка».
Из сообщения «Сбербанка»: «Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития».
На сайте Norvik Banka появилась информация, что основным покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал британский гражданин Саид Гуцериев.
Из сообщения Norvik Banka: «Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания. Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный „Сбербанком“ России».
Напомним, ввели санкции против дочерних отделений российских банков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк» и ВТБ. Им на год запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских банков.
правовую оценку происходящего на Украине в отношении «дочек» российских банков. Включая случаи, когда радикалы замуровали сотрудников в одном из офисов филиала «Сбербанка».
Заявление размещено на сайте «Сбербанка».
Из сообщения «Сбербанка»: «Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития».
На сайте Norvik Banka появилась информация, что основным покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал британский гражданин Саид Гуцериев.
Из сообщения Norvik Banka: «Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания. Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный „Сбербанком“ России».
Напомним, ввели санкции против дочерних отделений российских банков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк» и ВТБ. Им на год запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских банков.
правовую оценку происходящего на Украине в отношении «дочек» российских банков. Включая случаи, когда радикалы замуровали сотрудников в одном из офисов филиала «Сбербанка».
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