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  • 28.03, 01:16

    «Сбербанк» продает дочернее отделение на Украине латвийско-белорусскому консорциуму

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    • Фото Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko
    «Сбербанк» продает дочернее отделение на Украине <nobr>латвийско-белорусскому</nobr> консорциуму

    «Сбербанк» продает дочернее отделение на Украине латвийско-белорусскому консорциуму

    «Сбербанк» продает дочернее отделение на Украине <nobr>латвийско-белорусскому</nobr> консорциуму
  • Фото Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko

    • «Сбербанк» объявил о подписании договора о продаже 100% акций дочернего отделения на Украине консорциуму с участием латвийского банка и белорусской частной компании.

    Из сообщения «Сбербанка»: «Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО „Сбербанк“ (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк. В консорциум войдут Norvik Banka (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину… Украинская „дочка“ обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами».

    Заявление размещено на сайте «Сбербанка».

    Из сообщения «Сбербанка»: «Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития».

    На сайте Norvik Banka появилась информация, что основным покупателем украинской «дочки» Сбербанка стал британский гражданин Саид Гуцериев.

    Из сообщения Norvik Banka: «Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания. Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный „Сбербанком“ России».

    Напомним, власти Украины ввели санкции против дочерних отделений российских банков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк» и ВТБ. Им на год запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских банков.

    Украинские радикалы. препятствующие работе «дочек» «„Сбербанка“сообщили, что временно разблокируют офисы финансового учреждения, чтобы люди смогли снять свои вклады. После этого радикалы пообещали „еще более жесткую блокаду“» всех отделений «Сбербанка» в стране.

    В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к председателю парламентской ассамблеи ОБСЕ, чтобы получить правовую оценку происходящего на Украине в отношении «дочек» российских банков. Включая случаи, когда радикалы замуровали сотрудников в одном из офисов филиала «Сбербанка».

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