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  • 16.03, 16:18

Украина ввела санкции против пяти российских банков

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Украина ввела санкции против пяти российских банков

Украина ввела санкции против пяти российских банков

Президент Украины Пётр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом и советует ЕС и США сделать то же самое.

Сообщается, что санкции вводятся сроком на один год против пяти банков с российским капиталом — «Сбербанка», «ВиЭс Банка», «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка», «ВТБ Банка» и «БМ Банка».

Пётр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать о новых украинских санкциях ЕС и США и «поднять перед ними вопрос применения аналогичных ограничительных мер в отношении соответствующих юрлиц».

Яков Смолий, первый замглавы НБУ: «Применение таких санкций означает запрет осуществления любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупки ценных бумаг, размещения средств на корсчетах и других подобные операций. Это также запрет выплаты дивидендов, процентов, возврата межбанковских кредитов, средств с корсчета и субординированного долга. Также предлагаем запретить распределение прибыли и распределение капитала».

Напомним, украинские националисты с 13 марта блокируют работу центрального офиса «Сбербанка» в Киеве. Радикалы, которые требуют запрета на работу на Украине вообще всех российских банков, замуровали вход в офис бетонными блоками. Действия националистов привели к тому, что «Сбербанк» на Украине ограничил выдачу наличных денег физическим лицам.

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