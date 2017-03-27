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  • 27.03, 16:10

    Володин призвал ОБСЕ ответить на «варварские» действия против банков на Украине

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    Володин призвал ОБСЕ ответить на «варварские» действия против банков на Украине

    Володин призвал ОБСЕ ответить на «варварские» действия против банков на Украине

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ на политику Киева в отношении «дочек» российских банков.

    Методы украинских властей Вячеслав Володин назвал «варварскими».

    Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Нам хотелось бы, как полноценным членам ПА ОБСЕ, рассчитывать на правовую оценку, чтобы здесь у нас позиция была объективная, и мы могли бы рассчитывать на обсуждение таких буквально варварских методов, к которым прибегают в отношении ведущих банков России, которые работают на Украине».

    Также на встрече со спикером ПА ОБСЕ Кристин Муттонен Володин напомнил о случае в Киеве, где радикалы заложили бетонными блоками вход в офис филиала «Сбербанка» и замуровали сотрудников учреждения. Сейчас же, по словам Володина, погромы в банках на Украине происходят с молчаливого согласия Европы, передает ТАСС.

    Напомним, в середине марта Пётр Порошенко ввел санкции против пяти российских банков, в том числе «Сбербанка», «ВиЭс Банка» и ВТБ. На один год им запретили вывод капиталов за пределы Украины и любые финансовые операции в пользу материнских банков.

    В ответ в Москве отметили, что работать на Украине стало опасно, и выразили сожаление в связи с тем, что Киев не способен противостоять радикалам.

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