Володин призвал ОБСЕ ответить на «варварские» действия против банков на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ на политику Киева в отношении «дочек» российских банков.
Методы украинских властей Вячеслав Володин назвал «варварскими».
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Нам хотелось бы, как полноценным членам ПА ОБСЕ, рассчитывать на правовую оценку, чтобы здесь у нас позиция была объективная, и мы могли бы рассчитывать на обсуждение таких буквально варварских методов, к которым прибегают в отношении ведущих банков России, которые работают на Украине».
Также на встрече со спикером ПА ОБСЕ Кристин Муттонен Володин напомнил о случае в Киеве, где радикалы заложили бетонными блоками вход в офис филиала «Сбербанка» и замуровали сотрудников учреждения. Сейчас же, по словам Володина, погромы в банках на Украине происходят с молчаливого согласия Европы, передает ТАСС.
ввел санкции против пяти российских банков, в том числе «Сбербанка», «ВиЭс Банка» и ВТБ. На один год им запретили вывод капиталов за пределы Украины и любые финансовые операции в пользу материнских банков.
В ответ в Москве отметили, что работать на Украине стало опасно, и выразили сожаление в связи с тем, что Киев не способен противостоять радикалам.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Нам хотелось бы, как полноценным членам ПА ОБСЕ, рассчитывать на правовую оценку, чтобы здесь у нас позиция была объективная, и мы могли бы рассчитывать на обсуждение таких буквально варварских методов, к которым прибегают в отношении ведущих банков России, которые работают на Украине».
Также на встрече со спикером ПА ОБСЕ Кристин Муттонен Володин напомнил о случае в Киеве, где радикалы заложили бетонными блоками вход в офис филиала «Сбербанка» и замуровали сотрудников учреждения. Сейчас же, по словам Володина, погромы в банках на Украине происходят с молчаливого согласия Европы, передает ТАСС.
ввел санкции против пяти российских банков, в том числе «Сбербанка», «ВиЭс Банка» и ВТБ. На один год им запретили вывод капиталов за пределы Украины и любые финансовые операции в пользу материнских банков.
В ответ в Москве отметили, что работать на Украине стало опасно, и выразили сожаление в связи с тем, что Киев не способен противостоять радикалам.
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