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  • 26.03, 23:29
    Марин Ле Пен после визита в Москву опередила по рейтингам Макрона. выборы, Путин, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Марин Ле Пен после визита в Москву опередила по рейтингам Макрона

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    Марин Ле Пен после визита в Москву опередила по рейтингам Макрона

    Марин Ле Пен после визита в Москву опередила по рейтингам Макрона

      Европа клонится вправо, но до конца не падает. Каждая из стран с интересом и ужасом наблюдает за выборами у соседей. Правые в финале в Австрии, но не выигрывают, в Голландии тоже уступают. На очереди — Франция. И это уже флагман европейской политики. Если получится там — результат непредсказуем. И при этом правые во Франции уже выглядят просто как спасители нации.

      Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен говорит то, что французам хочется слушать. Обещает ту самую работу над ошибками: мигрантов выгнать, рабочие места всем дать, хватит кормить ЕС.

      На уходящей неделе она приезжала в Москву встретиться с думцами, и до последнего никто не знал, что в программе — еще и встреча с Владимиром Путиным. Причем, если Трамп от России открещивается, то Ле Пен прямо заявляет: ей все равно, что скажут.

      За месяц до выборов в Москве она говорила, что надо бы отменить санкции, чтобы французы зарабатывали, надо победить исламизм вместе с Россией. Владимир Путин, который встречается с французскими политиками чаще, чем с другими европейцами, повторил для Ле Пен: Россия в чужую политику не вмешивается, вы сами справитесь.

      Владимир Путин: «Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры в Европе, Соединенных Штатах».

      Марин Ле Пен: «Как вы знаете, я уже давно выступаю за то, чтобы Россия и Франция восстановили культурные, экономические и стратегические связи, особенно в настоящий момент, когда над нами нависла серьезная террористическая угроза. По-настоящему эффективная борьба с терроризмом возможна только в том случае, если все крупнейшие нации будут бок о бок принимать в ней участие».

      Владимир Путин: «После трагических событий в Лондоне на Северном Кавказе, в Чечне, у нас тоже произошло тяжелое событие: было атаковано террористами одно из подразделений нашей Национальной гвардии. Все мы живем вот в таких сложных условиях. Мы должны осознать реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом».

      Этот разговор принес Ле Пен дополнительное очко в рейтингах — если до поездки в Кремль она отставала от своего конкурента — Макрона, то вернулась на пункт выше. При этом Макрон продолжает петь русскую песню про хакеров. Уже не звучит.

      Ведь еще один пункт, по которому французы солидарны, — это независимость от американцев. А для Макрона гуру — Клинтон. Вроде независим, но буквально слово в слово: от России надо держаться подальше. Но как тогда с позицией по Донбассу? Ведь Франция — гарант всех договоренностей с Украиной. И до сих пор ей удавалось объяснять американцам, что Украиной занимаются Москва, Берлин и Париж, остальных не звали. Потому что у американцев позиция простая.

      Джордж Фридман, создатель агентства Stratfor: «США готовят своего рода санитарный кордон вокруг России. Россия это знает и полагает, что американцы хотят Российскую Федерацию разрушить. Но на мой взгляд, это, скорее, из серии „Мы не хотим вас убивать, мы просто хотим сделать вам немного больно“. Но, в любом случае, мы снова играем в нашу старую игру».

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