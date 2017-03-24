Путин впервые встретился с Марин Ле Пен

Россия заинтересована в общении со всем спектром политических сил. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин в ходе первой встречи с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, сообщил
пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Сам президент отметил, что в России готовы поддерживать контакты с представителями всех политических сил — и с действующим руководством, и с представителями оппозиции. Это абсолютно нормальная практика».
По словам Пескова, тем более важно поддерживать контакты с теми силами, которые настроены на выстраивание двустороннего диалога с Россией для поиска решения существующих проблем.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться в «чьи-то внутренние дела или какие-то электоральные процессы». По его словам, тема финансовой помощи предвыборной кампании Марин Ле Пен в ходе ее встречи с Владимиром Путиным не обсуждалась.
Также Песков сообщил, что это первая встреча Путина и Ле Пен. По его словам, ранее политики не были знакомы.
Марин Ле Пен прибыла в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам. Ранее в ходе выступления на заседании комитета политик отметила, не видит поводов для враждебных отношений между РФ и Францией, и выступила за отмену антироссийских санкций.
поддержав позицию РФ относительно Украины в том, что к власти в Киеве нынешнее правительство пришло незаконно в результате переворота, а бомбардировка мирного населения Донбасса — военное преступление.
По словам Пескова, тем более важно поддерживать контакты с теми силами, которые настроены на выстраивание двустороннего диалога с Россией для поиска решения существующих проблем.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться в «чьи-то внутренние дела или какие-то электоральные процессы». По его словам, тема финансовой помощи предвыборной кампании Марин Ле Пен в ходе ее встречи с Владимиром Путиным не обсуждалась.
Также Песков сообщил, что это первая встреча Путина и Ле Пен. По его словам, ранее политики не были знакомы.
Марин Ле Пен прибыла в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам. Ранее в ходе выступления на заседании комитета политик отметила, не видит поводов для враждебных отношений между РФ и Францией, и выступила за отмену антироссийских санкций.
поддержав позицию РФ относительно Украины в том, что к власти в Киеве нынешнее правительство пришло незаконно в результате переворота, а бомбардировка мирного населения Донбасса — военное преступление.
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