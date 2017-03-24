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  • 24.03, 15:22

    Путин впервые встретился с Марин Ле Пен

    1 комментарий
    • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС
    Путин впервые встретился с Марин Ле Пен

    Путин впервые встретился с Марин Ле Пен

    Путин впервые встретился с Марин Ле Пен
  • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

    • Россия заинтересована в общении со всем спектром политических сил. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин в ходе первой встречи с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков: «Сам президент отметил, что в России готовы поддерживать контакты с представителями всех политических сил — и с действующим руководством, и с представителями оппозиции. Это абсолютно нормальная практика».

    По словам Пескова, тем более важно поддерживать контакты с теми силами, которые настроены на выстраивание двустороннего диалога с Россией для поиска решения существующих проблем.

    При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться в «чьи-то внутренние дела или какие-то электоральные процессы». По его словам, тема финансовой помощи предвыборной кампании Марин Ле Пен в ходе ее встречи с Владимиром Путиным не обсуждалась.

    Также Песков сообщил, что это первая встреча Путина и Ле Пен. По его словам, ранее политики не были знакомы.

    Марин Ле Пен прибыла в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам. Ранее в ходе выступления на заседании комитета политик отметила, не видит поводов для враждебных отношений между РФ и Францией, и выступила за отмену антироссийских санкций.

    Также Марин Ле Пен провела обстоятельную беседу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, поддержав позицию РФ относительно Украины в том, что к власти в Киеве нынешнее правительство пришло незаконно в результате переворота, а бомбардировка мирного населения Донбасса — военное преступление.

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