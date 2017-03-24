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  • 24.03, 12:20

    Ле Пен не видит поводов для враждебных отношений между РФ и Францией

    1 комментарий

    Ле Пен не видит поводов для враждебных отношений между РФ и Францией

    Ле Пен не видит поводов для враждебных отношений между РФ и Францией

    Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальный фронт», выступила с речью в Государственной думе РФ на заседании комитета по международным делам.

    Марин Ле Пен: «Я не вижу поводов, которые оправдали бы нынешнее враждебное отношение французских властей к Российской Федерации».

    Как подчеркнула Ле Пен, она всегда считала, что Москва и Париж должны поддерживать и развивать отношения, которые связывают страны с давних пор, передает РИА Новости. Сотрудничество РФ и Франции всегда развивалось в культурной, торговой и энергетической сферах, отметила она.

    В ходе своего выступления Марин Ле Пен, которая прибыла в Москву по приглашению комитета Госдумы по международным делам, также прокомментировала антироссийские санкции ЕС.

    Марин Ле Пен: «Что касается санкций и моего отношения к санкциям, вы знаете, что мы всегда были против санкций. Я считаю, что это несправедливо, а тем более глупо».

    Однако введение ограничений против Москвы, как считает лидер «Национального фронта», помогло выявить оппозицию в ЕС, противостоящую подобной политике.

    Марин Ле Пен: «Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую Европейский союз в последнее время все чаще применяет не только против РФ, но и против своих собственных членов».

    Она заявила, что намерена отстаивать идею отмены так называемых черных списков РФ.

    По мнению кандидата в президенты Франции, Москва и Париж должны объединить усилия в борьбе против общих вызовов, в частности, исламского фундаментализма. Она заявила, что и РФ, и Франция уже давно вносят неоспоримый вклад в противодействие этой угрозе. Лидер «Национального фронта» высоко оценила действия России в Сирии, передает ТАСС.

    Марин Ле Пен: «Фундаментализм потихоньку отступает не без помощи Российской Федерации, которая своим вмешательством в Сирии нанесла по нему серьезный удар».

    Также политик сообщила, что ее позиция по украинскому вопросу по-прежнему совпадает с российской.

    Марин Ле Пен: «Что касается ситуации на Украине, я была одним из немногих политиков во Франции, которые отстаивали свою собственную точку зрения по Украине, совпадающую с российской».

    Между тем она отметила, что некоторые ее коллеги, которые придерживались такой же точки зрения, в период выборов изменили ее из конъюнктурных соображений. Сама Ле Пен с момента начала конфликта в Донбассе не меняла своего мнения о происходящем. Она считает, что на Украине идет гражданская война и на территории страны «нет никаких российских войск».

    Марин Ле Пен: «Сегодня на Украине мы вынуждены иметь дело с правительством, которое незаконно пришло к власти в результате революции на Майдане и теперь подвергает гражданское население бомбардировкам в Донецке и Луганске. Это военное преступление, что должно было бы вызвать крайнее возмущение у всех этих защитников прав человека, которых мы сегодня постоянно слышим с совсем другими заявлениями во французских СМИ».

    Но французское руководство вместо этого «слушает прежде всего своих американских хозяев», заявила Ле Пен.

    Марин Ле Пен: «США преследуют цель спровоцировать подлинную войну в Европе, намереваясь вооружить Украину. Они хотят довести зону НАТО до российской границы».

    Кандидат в президенты Франции высказала мнение, что США много лет пытаются усилить свое влияние в Восточной Европе, поэтому они добиваются вступления Украины в Североатлантический альянс.

    В своей речи она коснулась и позиции Франции на международной арене. Лидер партии «Национальный фронт» считает, что Франция перестала быть суверенной страной, поскольку передала часть своих полномочий ЕС, в частности, по ведению торговых переговоров и осуществлению дипломатических функций. При этом Европейский союз выглядит в настоящее время как противник идей, которые отстаивает Франция в своей политике.

    Марин Ле Пен: «Я стараюсь бороться за то, чтобы Франция вернула себе и свой суверенитет, и свою свободу, и свою стройную и стратегически продуманную внешнюю политику».

    Она надеется, что, когда ей удастся добиться своей цели, российско-французские отношения смогут возобновиться и выйти на нормальную скорость развития.

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