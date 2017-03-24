Ле Пен поддержала позицию России по Украине, Сирии и НАТО

Москва и Париж должны объединить свои позиции по борьбе с глобализмом и исламским фундаментализмом. Об этом заявила кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она прилетела в Москву и приняла участие в заседании комитета Госдумы по международным делам.
Отношения России и Франции в настоящий момент очень сложные, но Марин Ле Пен последовательно проводит курс на их улучшение. Выступая в Госдуме, она отмечала, что для ухудшения отношений причин нет.
Прежде всего речь шла о совместной борьбе против терроризма. Лидер «Национального фронта» подчеркнула, что исламский фундаментализм постепенно отступает, во многом благодаря действиям РФ, которая нанесла по нему ощутимый удар в Сирии.
Ле Пен также много говорила о том, что Франция теряет свой суверенитет, отдавая часть важных полномочий Евросоюзу, а США, по мнению кандидата в президенты Франции, преследуют цель спровоцировать войну в Европе, если хотят вооружать Украину и довести зону НАТО до российской границы.
Марин Ле Пен провела обстоятельную беседу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, поддержав позицию России относительно Украины в том, что к власти в Киеве нынешнее правительство пришло незаконно в результате переворота, а бомбардировка мирного населения Донбасса — военное преступление.
Отдельно зашла речь о санкциях и черных списках.
Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции, лидер политической партии «Национальный фронт»: «Я всегда выступала за отмену санкций, которые я считаю контрпродуктивными. Надеюсь, что Франция сможет отстоять позицию, согласно которой мы отменили бы черные списки, по крайней мере, на территории нашей страны. Вы знаете, что я сторонница развития и поддержания отношений с Россией, исторически наши страны связаны. Речь идет и об отношениях в сфере культуры, и о парламентских связях, торговых отношениях, сфере обмена технологиями».
Вячеслав Володин пригласил Марин Ле Пен на заседание парламентской ассамблеи ОДКБ.
Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ: «Учитывая ваш статус депутата Европарламента, что нам важны контакты, и в этой связи хотелось бы пригласить вас для участия в работе парламентской ассамблеи ОДКБ, которая у нас регулярно проходит с участием других стран. У нас здесь общая позиция, мы считаем так же, как и вы, что все страны должны бороться с этим злом, и солидарны с вашей оценкой по другим наиболее острым вопросам — вопросам Сирии, вопросам Ливии. Это те темы, которые было бы правильно нам обсудить».
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Прежде всего речь шла о совместной борьбе против терроризма. Лидер «Национального фронта» подчеркнула, что исламский фундаментализм постепенно отступает, во многом благодаря действиям РФ, которая нанесла по нему ощутимый удар в Сирии.
Ле Пен также много говорила о том, что Франция теряет свой суверенитет, отдавая часть важных полномочий Евросоюзу, а США, по мнению кандидата в президенты Франции, преследуют цель спровоцировать войну в Европе, если хотят вооружать Украину и довести зону НАТО до российской границы.
Марин Ле Пен провела обстоятельную беседу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, поддержав позицию России относительно Украины в том, что к власти в Киеве нынешнее правительство пришло незаконно в результате переворота, а бомбардировка мирного населения Донбасса — военное преступление.
Отдельно зашла речь о санкциях и черных списках.
Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции, лидер политической партии «Национальный фронт»: «Я всегда выступала за отмену санкций, которые я считаю контрпродуктивными. Надеюсь, что Франция сможет отстоять позицию, согласно которой мы отменили бы черные списки, по крайней мере, на территории нашей страны. Вы знаете, что я сторонница развития и поддержания отношений с Россией, исторически наши страны связаны. Речь идет и об отношениях в сфере культуры, и о парламентских связях, торговых отношениях, сфере обмена технологиями».
Вячеслав Володин пригласил Марин Ле Пен на заседание парламентской ассамблеи ОДКБ.
Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ: «Учитывая ваш статус депутата Европарламента, что нам важны контакты, и в этой связи хотелось бы пригласить вас для участия в работе парламентской ассамблеи ОДКБ, которая у нас регулярно проходит с участием других стран. У нас здесь общая позиция, мы считаем так же, как и вы, что все страны должны бороться с этим злом, и солидарны с вашей оценкой по другим наиболее острым вопросам — вопросам Сирии, вопросам Ливии. Это те темы, которые было бы правильно нам обсудить».
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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