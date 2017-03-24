#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.03, 21:26
    Слуцкий: «куснуть» Ле Пен из-за визита в Москву не получится. выборы, Госдума, Путин, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Слуцкий: «куснуть» Ле Пен из-за визита в Москву не получится

    8 комментариев

    Слуцкий: «куснуть» Ле Пен из-за визита в Москву не получится

    Слуцкий: «куснуть» Ле Пен <nobr>из-за</nobr> визита в Москву не получится

      Несмотря на то, что предвыборная борьба во Франции в самом разгаре, один из лидеров президентской гонки Марин Ле Пен приняла приглашение приехать в Россию.

      Марин Ле Пен приехала в Россию по личному приглашению хорошо знающего ее главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Отвечая на вопрос, не повредит ли кандидату в президенты Франции эта поездка в Москву, парламентарий выразил уверенность, что «к ней подобная искусственная зараза не пристанет».

      Леонид Слуцкий: «Многие сейчас злорадствуют и наверняка попытаются ее как-то куснуть в европейском медиапространстве, прежде всего во Франции, но в отношении нее это не удастся. Французское общество сегодня доверяет таким, как Марин Ле Пен, и она очень харизматичный человек… Думаю, что к ней подобная искусственная зараза не пристанет. А самое конструктивное сотрудничество с ней, в том числе и в плоскости родной для меня и коллег парламентской дипломатии, мы будем продолжать, более того — наращивать».

      В Госдуме лидер «Национального фронта» приняла участие в заседании комитета по международным делам, где рассказала, какими будут отношения Москвы и Парижа в случае ее победы. Депутаты назвали визит мужественным шагом.

      Затем Марин Ле Пен отправилась на французскую выставку «Сокровища Лувра» в Патриарших палатах Кремля, после чего Владимир Путин пригласил ее в свою рабочую резиденцию. До этого политики знакомы не были.

      Путин подчеркнул, что Кремль ни в коем случае не хочет влиять на предвыборную кампанию во Франции и поддерживает ровные отношения как с действующей властью, так и с оппозицией. Главным образом в беседе речь шла о совместной борьбе с терроризмом.

      Подробности визита — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

      Новости по теме

      Выборы президента во Франции

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru