Слуцкий: «куснуть» Ле Пен из-за визита в Москву не получится

Несмотря на то, что предвыборная борьба во Франции в самом разгаре, один из лидеров президентской гонки Марин Ле Пен приняла приглашение приехать в Россию.
Марин Ле Пен приехала в Россию по личному приглашению хорошо знающего ее главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Отвечая на вопрос, не повредит ли кандидату в президенты Франции эта поездка в Москву, парламентарий выразил уверенность, что «к ней подобная искусственная зараза не пристанет».
Леонид Слуцкий: «Многие сейчас злорадствуют и наверняка попытаются ее как-то куснуть в европейском медиапространстве, прежде всего во Франции, но в отношении нее это не удастся. Французское общество сегодня доверяет таким, как Марин Ле Пен, и она очень харизматичный человек… Думаю, что к ней подобная искусственная зараза не пристанет. А самое конструктивное сотрудничество с ней, в том числе и в плоскости родной для меня и коллег парламентской дипломатии, мы будем продолжать, более того — наращивать».
В Госдуме лидер «Национального фронта» приняла участие в заседании комитета по международным делам, где рассказала, какими будут отношения Москвы и Парижа в случае ее победы. Депутаты назвали визит мужественным шагом.
Затем Марин Ле Пен отправилась на французскую выставку «Сокровища Лувра» в Патриарших палатах Кремля, после чего Владимир Путин пригласил ее в свою рабочую резиденцию. До этого политики знакомы не были.
Путин подчеркнул, что Кремль ни в коем случае не хочет влиять на предвыборную кампанию во Франции и поддерживает ровные отношения как с действующей властью, так и с оппозицией. Главным образом в беседе речь шла о совместной борьбе с терроризмом.
Подробности визита — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Леонид Слуцкий: «Многие сейчас злорадствуют и наверняка попытаются ее как-то куснуть в европейском медиапространстве, прежде всего во Франции, но в отношении нее это не удастся. Французское общество сегодня доверяет таким, как Марин Ле Пен, и она очень харизматичный человек… Думаю, что к ней подобная искусственная зараза не пристанет. А самое конструктивное сотрудничество с ней, в том числе и в плоскости родной для меня и коллег парламентской дипломатии, мы будем продолжать, более того — наращивать».
В Госдуме лидер «Национального фронта» приняла участие в заседании комитета по международным делам, где рассказала, какими будут отношения Москвы и Парижа в случае ее победы. Депутаты назвали визит мужественным шагом.
Затем Марин Ле Пен отправилась на французскую выставку «Сокровища Лувра» в Патриарших палатах Кремля, после чего Владимир Путин пригласил ее в свою рабочую резиденцию. До этого политики знакомы не были.
Путин подчеркнул, что Кремль ни в коем случае не хочет влиять на предвыборную кампанию во Франции и поддерживает ровные отношения как с действующей властью, так и с оппозицией. Главным образом в беседе речь шла о совместной борьбе с терроризмом.
Подробности визита — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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