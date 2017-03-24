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  • 24.03, 15:22

    Путин назвал «тяжелым событием» нападение боевиков на военную часть в Чечне

    16 комментариев

    Путин назвал «тяжелым событием» нападение боевиков на военную часть в Чечне

    Путин назвал «тяжелым событием» нападение боевиков на военную часть в Чечне

    Владимир Путин на встрече с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом.

    Президент РФ встретился в Кремле с лидером французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В ходе беседы с кандидатом в президенты Франции Владимир Путин отметил, что Россия, как и другие страны, неоднократно подвергалась террористическим атакам, передает «Интерфакс».

    Владимир Путин: «Буквально сегодня на Северном Кавказе, в Чечне, у нас тоже произошло тяжелое событие, было атаковано одно из подразделений нашей национальной гвардии террористами».

    Боевики, напавшие на военный городок, были ликвидированы. При отражении этой атаки погибли шестеро военнослужащих Росгвардии, еще трое офицеров ранены, они находятся в больнице, но их жизни ничто не угрожает.

    Владимир Путин: «Все мы живем в таких очень сложных условиях. Мы должны осознать, наконец, реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом».

    С таким заявлением глава государства обратился к лидеру «Национального фронта». Между тем Марин Ле Пен высказала мнение, что России и Франции следует обмениваться разведывательными данными в сфере борьбы с терроризмом. В разговоре с Владимиром Путиным она отметила, что Москва и Париж являются теми силами, которые реально борются с террористами, являющимися постоянной угрозой.

    Марин Ле Пен: «И, к сожалению, это не только массовые атаки, но это и единичные атаки. Также вы знаете, произошло несколько дней назад событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно обмениваться также сведениями разведки между нашими странами».

    Президент РФ в свою очередь отметил, что Москва придает очень большое значение отношениям с Францией. Он заверил, что РФ никоим образом не хочет влиять на президентские выборы во Франции, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил, отмечает РИА Новости.

    Владимир Путин: «Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США».

    Ранее Марин Ле Пен выступила в Госдуме РФ, где заявила, что намерена добиваться отмены антироссийских санкций ЕС. Также она заявила, что не видит причин для враждебного отношения руководства Франции к России.

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