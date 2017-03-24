Путин назвал «тяжелым событием» нападение боевиков на военную часть в Чечне

Владимир Путин на встрече с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом.
Президент РФ встретился в Кремле с лидером французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В ходе беседы с кандидатом в президенты Франции Владимир Путин отметил, что Россия, как и другие страны, неоднократно подвергалась террористическим атакам, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Буквально сегодня на Северном Кавказе, в Чечне, у нас тоже произошло тяжелое событие, было атаковано одно из подразделений нашей национальной гвардии террористами».
были ликвидированы. При отражении этой атаки погибли шестеро военнослужащих Росгвардии, еще трое офицеров ранены, они находятся в больнице, но их жизни ничто не угрожает.
Владимир Путин: «Все мы живем в таких очень сложных условиях. Мы должны осознать, наконец, реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом».
С таким заявлением глава государства обратился к лидеру «Национального фронта». Между тем Марин Ле Пен высказала мнение, что России и Франции следует обмениваться разведывательными данными в сфере борьбы с терроризмом. В разговоре с Владимиром Путиным она отметила, что Москва и Париж являются теми силами, которые реально борются с террористами, являющимися постоянной угрозой.
Марин Ле Пен: «И, к сожалению, это не только массовые атаки, но это и единичные атаки. Также вы знаете, произошло несколько дней назад событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно обмениваться также сведениями разведки между нашими странами».
Президент РФ в свою очередь отметил, что Москва придает очень большое значение отношениям с Францией. Он заверил, что РФ никоим образом не хочет влиять на президентские выборы во Франции, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил, отмечает РИА Новости.
Владимир Путин: «Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США».
Ранее Марин Ле Пен выступила в Госдуме РФ, где заявила, что намерена добиваться отмены антироссийских санкций ЕС. Также она заявила, что не видит причин для враждебного отношения руководства Франции к России.
Владимир Путин: «Буквально сегодня на Северном Кавказе, в Чечне, у нас тоже произошло тяжелое событие, было атаковано одно из подразделений нашей национальной гвардии террористами».
были ликвидированы. При отражении этой атаки погибли шестеро военнослужащих Росгвардии, еще трое офицеров ранены, они находятся в больнице, но их жизни ничто не угрожает.
Владимир Путин: «Все мы живем в таких очень сложных условиях. Мы должны осознать, наконец, реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом».
С таким заявлением глава государства обратился к лидеру «Национального фронта». Между тем Марин Ле Пен высказала мнение, что России и Франции следует обмениваться разведывательными данными в сфере борьбы с терроризмом. В разговоре с Владимиром Путиным она отметила, что Москва и Париж являются теми силами, которые реально борются с террористами, являющимися постоянной угрозой.
Марин Ле Пен: «И, к сожалению, это не только массовые атаки, но это и единичные атаки. Также вы знаете, произошло несколько дней назад событие в Великобритании. И я думаю, что было бы полезно обмениваться также сведениями разведки между нашими странами».
Президент РФ в свою очередь отметил, что Москва придает очень большое значение отношениям с Францией. Он заверил, что РФ никоим образом не хочет влиять на президентские выборы во Франции, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил, отмечает РИА Новости.
Владимир Путин: «Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США».
Ранее Марин Ле Пен выступила в Госдуме РФ, где заявила, что намерена добиваться отмены антироссийских санкций ЕС. Также она заявила, что не видит причин для враждебного отношения руководства Франции к России.
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