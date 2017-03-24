Все части Росгвардии на Кавказе приведены в боеготовность после атаки боевиков

При отражении атаки боевиков на военный городок в Чечне погибли шестеро военнослужащих Росгвардии, еще трое получили ранения. Все нападавшие были уничтожены.
Генерал-майор Николай Долонин, заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии РФ, сообщил, что все воинские части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боевую готовность, передает РИА Новости.
Это решение было принято после нападения шестерых боевиков на военную часть, дислоцирующуюся в районе станицы Наурская. Террористы были уничтожены, но и бойцы Росгвардии понесли потери. Погибли шестеро военнослужащих, еще трое офицеров получили ранения. Благодаря им удалось избежать жертв среди мирного населения.
Николай Долонин: «Все воинские части, которые дислоцируются на Северном Кавказе, приведены в боевую готовность, проводятся мероприятия совместно с ФСБ, МВД, направленные на недопущение подобного, усилена разведка».
По его словам, жизни раненных при боестолкновении офицеров Росгвардии ничто не угрожает. Они находятся в больнице.
Николай Долонин: «Три человека находятся в наших лечебных учреждениях в Грозном. Надеюсь, что скоро пойдут на поправку».
Как он отметил, сейчас силы сосредоточены на оказании помощи родственникам погибших бойцов Росгвардии. С ними работают психологи, передает ТАСС.
Николай Долонин: «Погибли шесть человек. Бой получился скоротечным. Они сами погибли, но смогли убить этих бандитов».
Долонин заверил, что бойцы Росгвардии всегда готовы к отражению атак боевиков. Также генерал-майор добавил, что целью нападавших, скорее всего, было оружие, находящееся на территории части.
Между тем в Чеченскую Республику прибыла оперативная группа центрального аппарата войск национальной гвардии. Ей предстоит разобраться во всех обстоятельствах вооруженного нападения боевиков на базу.
пытались проникнуть на территорию военного городка ночью. Они напали на дежурных при сильном тумане. Завязалась перестрелка. На телах ликвидированных боевиков обнаружены пояса смертников. На месте работают взрывотехники, им удалось установить, что устройства — муляжи.
Это решение было принято после нападения шестерых боевиков на военную часть, дислоцирующуюся в районе станицы Наурская. Террористы были уничтожены, но и бойцы Росгвардии понесли потери. Погибли шестеро военнослужащих, еще трое офицеров получили ранения. Благодаря им удалось избежать жертв среди мирного населения.
Николай Долонин: «Все воинские части, которые дислоцируются на Северном Кавказе, приведены в боевую готовность, проводятся мероприятия совместно с ФСБ, МВД, направленные на недопущение подобного, усилена разведка».
По его словам, жизни раненных при боестолкновении офицеров Росгвардии ничто не угрожает. Они находятся в больнице.
Николай Долонин: «Три человека находятся в наших лечебных учреждениях в Грозном. Надеюсь, что скоро пойдут на поправку».
Как он отметил, сейчас силы сосредоточены на оказании помощи родственникам погибших бойцов Росгвардии. С ними работают психологи, передает ТАСС.
Николай Долонин: «Погибли шесть человек. Бой получился скоротечным. Они сами погибли, но смогли убить этих бандитов».
Долонин заверил, что бойцы Росгвардии всегда готовы к отражению атак боевиков. Также генерал-майор добавил, что целью нападавших, скорее всего, было оружие, находящееся на территории части.
Между тем в Чеченскую Республику прибыла оперативная группа центрального аппарата войск национальной гвардии. Ей предстоит разобраться во всех обстоятельствах вооруженного нападения боевиков на базу.
пытались проникнуть на территорию военного городка ночью. Они напали на дежурных при сильном тумане. Завязалась перестрелка. На телах ликвидированных боевиков обнаружены пояса смертников. На месте работают взрывотехники, им удалось установить, что устройства — муляжи.
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