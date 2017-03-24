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  • 24.03, 04:45

    СМИ: власти США будут изучать в соцсетях аккаунты тех, кто хочет получить визу

    1 комментарий

    СМИ: власти США будут изучать в соцсетях аккаунты тех, кто хочет получить визу

    СМИ: власти США будут изучать в соцсетях аккаунты тех, кто хочет получить визу

    Госдеп поручил посольствам проводить проверку аккаунтов в соцсетях и изучать записи лиц, которые запрашивают визу в США и кажутся подозрительными.

    Как сообщает Associated Press, Госдепартамент США разослал распоряжение в дипмиссии и посольства с предписанием проверять учетные записи в соцсетях у запрашивающих визу лиц, которые находились на территориях, контролируемых террористами, или которых можно заподозрить в связях с экстремистами.

    Госдеп также поручил дипмиссиям независимо друг от друга разработать общие рекомендации о том, какие именно группы лиц следует особенно тщательно проверять при выдаче виз на въезд в США. В документе говорится, что эти меры предпринимаются в соответствии с указом президента Трампа об усилении контроля за въездом в страну.

    В американском внешнеполитическом ведомстве пока отказываются давать комментарии на этот счет.

    Напомним, Дональд Трамп, ссылаясь на необходимость усиления мер контртеррористической безопасности, подписал указ ограничивающий прием беженцев, и вводящий запрет на 90 дней на въезд в США граждан Ирана, Ливии, Йемена, Сирии, Сомали и Судана. Несколько американских судов ввели общенациональный запрет на вступление в силу этого указа Трампа. Минюст США пытается опротестовать решение этих судов.

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