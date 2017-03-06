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  • 06.03, 21:14

Трамп подписал новый иммиграционный указ

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Трамп подписал новый иммиграционный указ

Трамп подписал новый иммиграционный указ

Согласно новому документу, США вводят запрет на въезд для граждан шести мусульманских стран. На этот раз Ирак был исключен из списка государств, гражданам которых закрыт въезд в Соединенные Штаты.

Таким образом, власти США повторно на 90 дней вводят запрет дли граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена посещать Соединенные Штаты. Запрет не распространяется на тех, кому была выдана виза до 27 января, а также тех, у кого есть вид на жительство. Также на этот раз не попали в список граждане Ирака. Соответствующий иммиграционный указ Дональд Трамп подписал сегодня. Документ вступит в силу 16 марта, передает РИА Новости.

Напомним, в конце января Трамп подписал указ «о защите США от терроризма», который приостановил прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, а из других стран — на 120 дней. Документ также временно закрыл въезд в США гражданам семи мусульманских стран.

Однако действие первого указа Трампа, который вызвал бурные споры, было заблокировано судом. После этого Минюст США отказался подавать апелляцию, уточнив, что будет выпущен новый указ, в котором учтут все замечания.

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