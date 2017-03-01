Ирак может быть исключен из нового миграционного указа Трампа

Дональд Трамп исключит Ирак из списка стран в новом иммиграционном указе. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщает Associated Press.
По данным РИА Новости, это решение связано с позицией Пентагона и Госдепа США, призвавших Белый дом вычеркнуть Ирак из черного списка из-за ключевой роли этой страны в борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ). При этом другие шесть стран в новом указе останутся.
Ранее Трамп подписал указ «о защите США от терроризма», который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, а также на 90 дней запрещает въезд в страну приезжих из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Документ взывал широкий резонанс в США и мире.
В итоге действие указа было заблокировано судом. Минюст США отказался от апелляции и заявил, что готовит новый указ, в котором все замечания суда будут учтены.
BREAKING: U.S. officials say new Trump immigration order will remove Iraq from list of countries affected by travel ban.— The Associated Press (@AP) 1 марта 2017 г.
Ранее Трамп подписал указ «о защите США от терроризма», который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, а также на 90 дней запрещает въезд в страну приезжих из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Документ взывал широкий резонанс в США и мире.
В итоге действие указа было заблокировано судом. Минюст США отказался от апелляции и заявил, что готовит новый указ, в котором все замечания суда будут учтены.
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