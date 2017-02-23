Трамп подпишет новый миграционный указ на следующей неделе

В США подписание нового президентского указа об ужесточении иммиграционного контроля перенесено на следующую неделю.
Об этом сообщил представитель Белого дома. На вопрос о причинах переноса даты подписания документа ТАСС в администрации Трампа не ответили.
Ранее сам Дональд Трамп объявил о том, что «подпишет очень всеобъемлющий указ, призванный защитить американцев» уже на этой неделе. Документ, как сообщалось, будет мало отличаться от заблокированного судом.
Трамп вскоре после вступления в должность подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи мусульманских стран, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.
Ранее сам Дональд Трамп объявил о том, что «подпишет очень всеобъемлющий указ, призванный защитить американцев» уже на этой неделе. Документ, как сообщалось, будет мало отличаться от заблокированного судом.
Трамп вскоре после вступления в должность подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи мусульманских стран, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.
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